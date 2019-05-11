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خاطرة التراويح الرمضانية السادسة.. واجب كل منا فى رمضان أن يقوم بمسئوليته

السبت، 11 مايو 2019 05:14 ص
خاطرة التراويح الرمضانية السادسة.. واجب كل منا فى رمضان أن يقوم بمسئوليته مساجد مصر
كتب إسماعيل رفعت
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خصصت مساجد مصر الخاطرة الرمضانية السادسة، لصلاة التراويح، حول الواجبات الإنسانية، ونصها: واجب كل منا فى رمضان أن يقوم بمسئوليته أيا كانت درجتها وعلى أى مستوى على الوجه الأكمل.

وتنص الخاطرة أن الواجب يكون فى حقنا: مسئولا كان أو عاملا أو صانعا أو طبيبا أو معلما ، كل فى مجاله وميدانه ، فالنهوض بالوطن جزء من عقيدتنا ، وفِى مقدمة أولوياتنا ، ذلك أن  الدين لا يقام ولا يمكن أن يقام دون وطن قوى بحمله ويحميه.

وتشمل الخاطرة أن مصالح الأوطان من أهم مقاصد الأديان لا تنفك عنها ، وكل ما يقوي الوطن يقوى الدين ، وما يضعف الوطن يضعف الدين ، ولا سيما أن مصرنا العزيزة هى القلب النابض للعروبة والإسلام ، مع تأكيدنا أن مفهوم العبادة لا ينحصر في إقامة الشعائر التعبدية ، إنما يتسع ليشمل عمارة الكون و بناء الأوطان وصناعة الحضارة.

 


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