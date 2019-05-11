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جنايات المنيا تقضى بالسجن المشدد 10 سنوات لمتهم بالإتجار فى المخدرات

السبت، 11 مايو 2019 02:03 م
جنايات المنيا تقضى بالسجن المشدد 10 سنوات لمتهم بالإتجار فى المخدرات محكمه -ارشيفية
كتب فريق المحافظات
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قضت محكمة جنايات المنيا  برئاسة المستشار عبد الرحمن عبد الحافظ وعضوية المستشارين وائل أحمد عمر وأحمد صلاح ابراهيم  وأمانة سر نبيل  خلف بالسجن المشدد 10 سنوات غيابيا وبراءة آخر فى قضية الإتجار بالمواد المخدرة بإحدى قرى مركز المنيا.
 
وقضت المحكمة بحبس"حسام  س  م"، 22  سنة، عامل بالسجن المشدد غيابيا 10 سنوات  فى قضية إتجار بالمواد المخدرة  فيما برأت المحكمة  المتهم الثانى    لعدم  كفاية الأدلة.
 
وكانت النيابة العامة  قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهمة الإتجار وتعاطى للمواد المخدرة واتخاذ دائرة مركز المنيا وقراها  مسرحا لنشاطهما الاجرامى بما يخالف أحكام  القانون.
 
وتعود الواقعة إلى بلاغ تلقته أجهزة الأمن يفيد قيام المتهمين بالإتجار فى المواد المخدرة وباجراء التحريات تم ضبط المتهمين وبحوزتهما 2 كيلو بانجو و30 تذكرة هيروين، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتمت إحالته للنيابه التى أحالته الى المحكمة وبعد تداول القضية فى جلسات المحاكمة قضت المحكمة بحكمها السابق.
 

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