جمارك السيارات بالسويس تفرج عن 357 سيارة ملاكى بقيمة 81 مليون جنيه خلال مارس

كتب - أحمد يعقوب

أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس، خلال شهر مارس 2019 عن 327 سيارة ركوب ملاكى موديلات وطرازات ومناشئ مختلفة إفراجا نهائيا للاستخدام الشخصى.

وبلغت قيمة هذه السيارات 67 مليونا 702 ألفا و761 جنيها فيما بلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 22 مليونا و19 ألفا و630 جنيها.

وبلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عن هذه السيارات 11 مليونا و574 ألفا و261 جنيه بإجمالى إيرادات محصلة قدرها 33 مليونا و593 ألفا و891 جنيها.

وخلال شهر مارس 2019 أيضا أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس نهائيا عن 30 سيارة نقل للاستخدام التجارى بقيمة 14 مليونا و16 ألفا و783 جنيه.

كما بلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 2 مليون 4 آلاف و774 جنيها بينما بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عنها 2 مليون و522 ألفا و38 جنيها والرسوم الأخرى المحصلة 43 ألفا و398 جنيها بإجمالى إيرادات محصلة قدرها 4 ملايين و570 ألفا و210 جنيهات.

وبذلك تكون الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس قد أفرجت نهائيا خلال شهر مارس 2019 عن 357 سيارة ركوب ملاكى ونقل بقيمة إجمالية بلغت 81 مليونا و719 ألفا و544 جنيها وإجمالى ضرائب ورسوم جمركية وضريبة قيمة مضافة ورسوم وضرائب أخرى محصلة عنها بحوالى 38 مليونا و164ألفا و101 جنيه.

من ناحية أخرى بلغ عدد السيارات المفرج عنها بنظام الإفراج المؤقت من جمرك السويس خلال شهر مارس 2019 حوالى 50 سيارة كما تم إعادة تصدير 100 سيارة سبق الإفراج عنها تحت نظام الإفراج المؤقت.