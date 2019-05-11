video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 11 مايو 2019 04:49 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

جمارك السيارات بالسويس تفرج عن 357 سيارة ملاكى بقيمة 81 مليون جنيه خلال مارس

السبت، 11 مايو 2019 04:22 م
جمارك السيارات بالسويس تفرج عن 357 سيارة ملاكى بقيمة 81 مليون جنيه خلال مارس سيارات _ أرشيفية
كتب - أحمد يعقوب
إضافة تعليق

أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس، خلال شهر مارس 2019 عن 327 سيارة ركوب ملاكى موديلات وطرازات ومناشئ مختلفة إفراجا نهائيا للاستخدام الشخصى.

 

وبلغت قيمة هذه السيارات 67 مليونا 702 ألفا و761 جنيها فيما بلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 22 مليونا و19 ألفا و630 جنيها.

 

وبلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عن هذه السيارات 11 مليونا و574 ألفا و261 جنيه بإجمالى إيرادات محصلة قدرها 33 مليونا و593 ألفا و891 جنيها.

 

وخلال شهر مارس 2019 أيضا أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس نهائيا عن 30 سيارة نقل للاستخدام التجارى بقيمة 14 مليونا و16 ألفا و783 جنيه.

 

كما بلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 2 مليون 4 آلاف و774 جنيها بينما بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عنها 2 مليون و522 ألفا و38 جنيها والرسوم الأخرى المحصلة 43 ألفا و398 جنيها بإجمالى إيرادات محصلة قدرها 4 ملايين و570 ألفا و210 جنيهات.

 

وبذلك تكون الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس قد أفرجت نهائيا خلال شهر مارس 2019 عن 357 سيارة ركوب ملاكى ونقل بقيمة إجمالية بلغت 81 مليونا و719 ألفا و544 جنيها وإجمالى ضرائب ورسوم جمركية وضريبة قيمة مضافة ورسوم وضرائب أخرى محصلة عنها بحوالى 38 مليونا و164ألفا و101 جنيه.

 

من ناحية أخرى بلغ عدد السيارات المفرج عنها بنظام الإفراج المؤقت من جمرك السويس خلال شهر مارس 2019 حوالى 50 سيارة كما تم إعادة تصدير 100 سيارة سبق الإفراج عنها تحت نظام الإفراج المؤقت.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"البرلمان" يؤجل مناقشة مقترحين بشأن الجمارك والسيارات المستعملة بالمناطق الحرة

تعرف على أسعار الضرائب والرسوم بعد تطبيق "صفر جمارك" للسيارات الأوروبية

المالية: بدء تنفيذ خفض تعريفة جمارك السيارات الأوروبية 30% بـ 6 منافذ

جمارك السيارات السويس تفرج عن 1156 سيارة بـ 201 مليون جنيه خلال أكتوبر

جمارك السيارات ببورسعيد تفرج عن 1362 سيارة بـ302 مليون جنيه خلال أكتوبر

جمارك

سيارات

أخبار الاقتصاد

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
صدمة لجماهير ليفربول وتوتنهام قبل نهائي دوري ابطال اوروبا

صدمة لجماهير ليفربول وتوتنهام قبل نهائي دوري ابطال اوروبا

فيديو جراف.. مونوريل العاصمة الإدارية وأكتوبر.. الرابط بين شرق وغرب القاهرة

فيديو جراف.. مونوريل العاصمة الإدارية وأكتوبر.. الرابط بين شرق وغرب القاهرة

بى بى سي.. كيف تقتل المهنية "وتمشى فى جنازتها"؟!.. المحطة البريطانية تتعمد الإساءة إلى كل ما هو مصرى والتقليل من أى إنجاز يجرى على الأرض والاستعانة بـ"خبراء وهميين" للترويج لأكاذيب ضد المشروعات القومية

بى بى سي.. كيف تقتل المهنية "وتمشى فى جنازتها"؟!.. المحطة البريطانية تتعمد الإساءة إلى كل ما هو مصرى والتقليل من أى إنجاز يجرى على الأرض والاستعانة بـ"خبراء وهميين" للترويج لأكاذيب ضد المشروعات القومية

عادل إمام أكثر من نصف قرن على القمة.. الفنان الكبير ظاهرة فنية استثنائية يصعب تكرارها فى العالم.. تحدث عن البسطاء وحارب الإرهاب فى أعماله.. وحقق المعادلة الصعبة بأفلامه

عادل إمام أكثر من نصف قرن على القمة.. الفنان الكبير ظاهرة فنية استثنائية يصعب تكرارها فى العالم.. تحدث عن البسطاء وحارب الإرهاب فى أعماله.. وحقق المعادلة الصعبة بأفلامه

افتكروهم فى رمضان.."محمد أنور"رفض ترك زملائه وطلب الشهادة حتى نالها بسيناء

افتكروهم فى رمضان.."محمد أنور"رفض ترك زملائه وطلب الشهادة حتى نالها بسيناء

فيديو نادر .. الشيخ زايد يشارك الحجاج دعاءهم وابتهالهم إلى الله فى الحرم

فيديو نادر .. الشيخ زايد يشارك الحجاج دعاءهم وابتهالهم إلى الله فى الحرم

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة