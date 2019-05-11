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السبت، 11 مايو 2019 03:13 م
خالد صلاح
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توريد 87 ألف طن قمح للشون والصوامع بالبحيرة و 63 ألف طن بمحافظة المنوفية

السبت، 11 مايو 2019 02:13 م
توريد 87 ألف طن قمح للشون والصوامع بالبحيرة و 63 ألف طن بمحافظة المنوفية أجولة القمح - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى و البحيرة ناصر جودة
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أعلن اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، أن إجمالى كمية الأقماح التى تم توريدها للشون والصوامع بنطاق المحافظة بلغت 878520 طن قمح.

مضيفا أن المساحة المنزرعة بالقمح بنطاق المحافظة تقدر ب 355659 فدان .

ووجه محافظ البحيرة، بمتابعة أعمال التوريد وجاهزية شون المحافظة لاستقبال الأقماح من المزارعين، وشدد على ضرورة التحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع، وتسهيل كافة الاجراءات التى تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد. 

كما أعلن المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، بأن إجمالى ما تم توريده من محصول القمح لموسم 2019 من بداية موسم التوريد حتى اليوم 63 ألف طن قمح، مؤكداً على أن عملية توريد القمح مستمرة حتى الإنتهاء من موسم الحصاد.

وأكد الجمال خلال بيان له اليوم، أنه تم تسهيل كافة الإجراءات أثناء الاستلام وتذليل العقبات التى تعوق عمليات التوريد، مشيراً إلى المتابعة اليومية والمراقبة لعمليات إستلام القمح وفحصه من قبل اللجان المختصة بذلك على مستوى المحافظة .

وشدد الجمال على ضرورة الإلتزام بضوابط التوريد وفقاً للقواعد والإشتراطات اللازمة للحفاظ على سلامة المحصول بإعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية الهامة للدولة والحفاظ عليه يعتبر أمن قومى.

 


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