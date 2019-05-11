جاء ذلك في اتصال هاتفي جمع المسؤولين البارزين، وهو الثاني لهما خلال اليومين الماضيين.

واتفق ترامب وترودو على البقاء على اتصال وثيق خلال الفترة المقبلة، بجانب القضايا المهمة الأخرى.

ودعا رئيس الوزراء الكندي الرئيس الأمريكي، خلال الاتصال الهاتفي، للضغط على الصين للإفراج عن اثنين من الكنديين المحتجزين منذ 5 أشهر.

وتؤكد أوتاوا أن الرجلين اعتقلا ردا على اعتقال كندا للمسؤولة التنفيذية بشركة هاواوي الصينية منج وان تشو في فانكوفر بمقاطعة بريتش كولومبيا بالغرب الكندي، والتي تواجه اتهامات أمريكية بالاحتيال المصرفي وخرق العقوبات الأمريكية على إيران.