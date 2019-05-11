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ترامب: تصنيع المنتجات الصينية فى الولايات المتحدة يُجنّبها التعريفات الجمركية

السبت، 11 مايو 2019 05:21 م
ترامب: تصنيع المنتجات الصينية فى الولايات المتحدة يُجنّبها التعريفات الجمركية دونالد ترامب الرئيس الأمريكى
واشنطن أ ش أ
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اقترح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، على الصين تصنيع منتجاتها فى الولايات المتحدة كطريقة لتفادى التعريفات الجمركية على الواردات الأمريكية من السلع الصينية.

وكتب ترامب - عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى (تويتر)، اليوم السبت - "طريقة سهلة لتجنب التعريفات؟.. اصنعوا أو انتجوا السلع والمنتجات فى الولايات المتحدة.. إنه أمر بسيط للغاية".

وأمر الرئيس الأمريكى أمس، بزيادة التعريفات الجمركية على واردات من الصين بقيمة 200 مليار دولار، من 10% من قيمة المنتجات إلى 25%، من أجل الضغط على بكين التى تتهمها واشنطن بالتراجع عن تعهداتها السابقة بتغيير قوانينها لتتماشى مع طلبات ترامب بشأن العلاقات التجارية، لتنتهى جولة المفاوضات التجارية الأخيرة بين المسئولين الأمريكيين والصينيين دون التوصل إلى اتفاق.

وتعهدت الصين، فى المقابل، باتخاذ إجراءات مضادة لزيادة الرسوم الجمركية الأمريكية، الأمر الذى أثار مخاوف المراقبين من أن يؤدى إلى نشوب حرب تجارية كاملة بين البلدين.

فيما أكدت حكومتا البلدين، أن المفاوضات ستستمر، وأشاد ترامب، فى الوقت نفسه، بسير المحادثات المتأزمة فى اليومين الأخيرين، موضحا أن واشنطن قد تتراجع عن فرض تلك الرسوم بناء على ما سيجرى فى المحادثات المقبلة.

وتفاوض الولايات المتحدة، منذ أشهر، الحكومة الصينية سعيا للوصول إلى اتفاق تجارى يضمن للولايات المتحدة تخفيض العجز فى ميزانها التجارى مع الصين وإلزام الأخيرة بترتيبات وقوانين تضمن حماية المنتجات الأمريكية، سعيا لتفادى "حرب التعريفات" الجمركية بين البلدين.

ويتبنى ترامب سياسة صناعية تشجَع الشركات على تصنيع منتجاتها فى الولايات المتحدة من أجل خلق مزيد من الوظائف ودفع المؤشرات الاقتصادية للولايات المتحدة، مبديا اهتماما أقل من سابقيه بالاعتبارات البيئية.

 


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