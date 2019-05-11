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تداول 30 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد

السبت، 11 مايو 2019 02:02 م
تداول 30 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد ميناء بورسعيد - أرشيفية
بورسعيد - السيد فلاح
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أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالي" أن إجمالى حركة السفن اليوم السبت  30 سفينة.

استقبل ميناء شرق بورسعيد 5 سفن حاويات وغادر الميناء 5 سفن ومتواجد على الأرصفة 6 سفن ومن المنتظر دخول سفينتين.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول  سفينتين، كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة، ومتواجد على الأرصفة 3 سفن.

وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من والى الميناء.

 

 

 

 

 


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