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السبت، 11 مايو 2019 07:46 م
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تحرير 321 مخالفة مرورية وتحصيل 4 آلاف جنيه غرامات فورية بمطروح

السبت، 11 مايو 2019 07:14 م
تحرير 321 مخالفة مرورية وتحصيل 4 آلاف جنيه غرامات فورية بمطروح حملة مرورية - أرشيفية
مطروح - حسن مشالى
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نظمت إدارة مرور مطروح، حملة مرورية بمدينة مرسى مطروح، أشرف عليها ميدانيا اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، بمشاركة عدد من قيادات المديرية، أسفرت عن ضبط 321 مخالفة مرورية وتحصيل 4 ألاف جنيه غرامات فورية.
 

قال مدير أمن مطروح، فى بيان صحفي، أن الحملات المرورية تمركزت في عدد من شوارع مدينة مرسى مطروح والطرق الرئيسية، وتم التصالح الفوري في 42 مخالفة بعد سداد أصحابها الغرامات المقررة.
 

وتم التنبيه على القوات بضرورة حسن التعامل مع المواطنين، مع عدم التهاون فى تطبيق القانون.


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