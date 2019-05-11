تجديد حبس المتهمين بسرقة مشغولات ذهبية من خزينة "شقة الهرم"

كتب أحمد الجعفرى

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس المتهمين الـ8 بسرقة خزينة من شقة ربة منزل بالهرم، 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة.

وقال المتهمين فى اعترافاتهم، إنهم كسروا باب الشقة بعد علمهم بعدم وجود أحد بالداخل، وبحثا عن شيئًا يسرقوه، وتمكنوا من سرقة هاتف محمول وجهاز "لاب توب"، وجهاز "بلاي ستيشن".

واعترف المتهمين بسرقة مشغولات ذهبية ومبلغ 2000 جنيه من داخل خزينة المنزل بعدما تمكنوا من كسرها، بعدها حملوا المسروقات وفروا هاربين.

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة من كشف هوية المتهمين بسرقة خزينة من شقة ربة منزل بالهرم، وتبين أن 11 متهما وراء ارتكاب الواقعة بالتحريض والتنفيذ، وتمكن رجال المباحث من ضبط 8 متهمين، وتم إحالتهم إلى النيابة التى أمرت بحبسهم على ذمة التحقيق.