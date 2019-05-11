وقال نائب رئيس مجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) ليو خه رئيس وفد الصين في المحادثات التجارية رفيعة المستوى مع الولايات المتحدة - في تصريحات لوسائل إعلام صينية اليوم /السبت/ عقب انتهاء جولة المشاورات في واشنطن - إن كلا الجانبين أجريا محادثات "صادقة وبناءة".

وأضاف خه "اتفقنا على أن الجانبين بحاجة إلى الحفاظ على قوة دفع جيدة للمشاورات رغم العراقيل"، مشددا على أن المحادثات "لم تنهار"، وأنه متفائل بشكل حذر بشأن المحادثات في المستقبل.

وأوضح أن الجانبين يتمتعان بتوافق عام في الآراء رغم وجود بعض الخلافات، مؤكدا أن "الصين لن تقدم أي تنازلات بشأن المباديء"، وأن بلاده تعارض بشدة فرض المزيد من التعريفات التي لا يمكن أن تساعد في حل القضية التجارية أو العودة بالفائدة على الجانبين والعالم.

وأشار إلى أن الصين تتوقع من الجانبين الإحجام عن المزيد من التصعيد، مبديا في الوقت نفسه ثقته في قدرة الاقتصاد الصيني على تحمل الضغوط الناجمة عن التوتر التجاري.

ولفت إلى أنه بالنظر إلى الأداء والإصلاح الاقتصادي، فإنه على المدى المتوسط والطويل، نحن متفائلون جدا بشأن الاقتصاد الصيني.. وإنه بالرغم من أن الاقتصاد الصيني يواجه بعض الضغوط، إلا أنه سيحافظ على زخم تنموي بشكل مستقر وصحي.