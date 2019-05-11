بعد قليل.. الحكم على 5 متهمين بتقاضى 3.5 مليون جنيه رشوة

كتب أحمد حسنى

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، برئاسة المستشار مجدى حسين حكمها على 5 متهمين، بينهم موظفين فى بنك بتهمة تقاضى رشوة 3.5 ملايين جنيه.

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين أسامة أبو صافى وعمرو محمد فوزى، وأمانة سر أيمن عبد اللطيف وأحمد فهمى.

وأسندت النيابة للمتهمين محمد. س ع موظف بأحد البنوك، و"محمد. ع. م"موظف بأحد البنوك، و"عطية. م. ا" رجل أعمال، و"دعاء. م"مدرس مساعد بجامعة أسيوط، و"مدحت. ع" أستاذ جامعى، ما يلى من التهم:

تقاضى المتهمان الأول والثانى بصفتهما موظفين عموميين بالبنك رشوة نظير عملهما، بأن طلبا من المتهم الثالث عن طريق المتهمين الرابع والخامس، نسبة 5% من قيمة بيع أسهم البنك فى مصنع زيوت بمحافظة الفيوم، وهذه النسبة تقدر بـ3 ملايين و500 ألف جنيه.المتهم الثالث قدم الرشوة للمتهمين الأول والثانى، المتهمان الرابع والخامس سهلا وتوسطا لدفع وتسهيل الرشوة المذكورة.

