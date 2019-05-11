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انتشال جثة لطفل من ترعة المعتمدية فى المحلة بمحافظة الغربية

السبت، 11 مايو 2019 03:01 ص
انتشال جثة لطفل من ترعة المعتمدية فى المحلة بمحافظة الغربية انتشال طفل - أرشيفية
الغربية - مصطفى عادل
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لقى طفل مصرعه غرقا، إثر سقوطه فى ترعه المعتمدية التابعة لمركز المحلة، بمحافظة الغربية، وتم انتشال الجثة ونقلها لمستشفى المحلة العام.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا من العميد مجدى عوض مأمور مركز المحلة الكبرى بالعثور على جثة لطفل يدعى"محمد.ا. ا"، غارقة  بالترعة المارة  بقرية المعتمدية دائرة المركز، وانتقل ضباط المباحث لمكان البلاغ، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المحلة العام، وأمرت النيابة بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، والتصريح بدفن الجثة.

 

 

 


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