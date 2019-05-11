اليوم.. 72 ألفا و331 طالبا يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية بالغربية

الغربية – مصطفى عادل

يؤدى 72 ألفا و331 طالبا وطالبة امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2018/ 2019 صباح اليوم السبت على مستوى الإدارات التعليمية العشر بمحافظة الغربية، منهم 71 ألفا و131 طالبا انتظام، و1200 طالب منازل موزعين على 372 لجنة.

ونصت التعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات على عدم السماح بدخول أو استخدام المحمول داخل اللجان، سواء من الطلبة أو الملاحظين، والتصدى بكل حزم لمحاولات الغش.

بالإضافة إلى ضرورة توفير المناخ المناسب والهدوء لكى يتمكن الطلاب من أداء الامتحان بشكل سليم، ومع سرعة التواصل مع غرفة العمليات المنعقدة طوال فترة الامتحانات على مستوى المديرية والإدارات التعليمية العشر بصفة مستمرة، لمتابعة سير الامتحان والإبلاغ الفورى عند وجود أى مشكلة.