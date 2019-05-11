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اليوم.. فتح باب القبول لبرنامج إجازة "التأهيل التربوى" لمعلمى الأزهر

السبت، 11 مايو 2019 07:00 ص
اليوم.. فتح باب القبول لبرنامج إجازة "التأهيل التربوى" لمعلمى الأزهر قطاع المعاهد الأزهرية
كتب لؤى على
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أعلن قطاع المعاهد الأزهرية فتح باب القَبول لبرنامج إجازة التأهيل التربوى "النظام الجديد"، فى دورته الثالثة، لمعلمى الأزهر، اعتبارًا من اليوم السبت ولمدة شهر؛ وذلك طبقًا لبروتوكول التعاون المُبْرَم بين الأزهر الشريف، والأكاديمية المهنية للمعلمين.

 

ونبّه قطاع المعاهد الأزهرية على المناطق الأزهرية بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للإعلان عن فتح باب التقدم بالإدارات التعليمية والمعاهد التابعة لها كافة، وعرضه فى مكانٍ بارز بديوان عام المنطقة الأزهرية، مع توثيق الإجراءات الخاصة بالتقدم، على أن يتسلّم المتقدم للبرنامج إيصالًا بذلك.

 

ويكون التقديم على النموذج المُعد لذلك وأن يكون ملف المتقدم مشتملًا على: نموذج 1، طلب التحاق ببرنامج إجازة التأهيل التربوى (النظام الجديد- الدورة الثالثة). أصل المؤهل، وعدد (2) صورة معتمدة طبق الأصل. أصل شهادة الميلاد الكمبيوتر، وعدد (2) صورة معتمدة طبق الأصل. عدد (3) صور من بطاقة الرقْم القومى. عدد (4) صور شخصية مقاس 4 ×6، خلفية بيضاء. إقرار المتقدم بأنه لم يسبق له الحصول على البرنامج، أو الدبلومة العامة فى التربية من إحدى الجامعات. بيان حالة وظيفية، معتمد من المنطقة، يوَضّح الوظيفة التعليمية المُسَكَّن عليها والحالة (متعاقد – معين بوظيفة أخصائى تدريس ثالث من الحاصلين على مؤهلات عليا غير تربوية). عدد (2) "دوسيه" بلاستيك. ويتضمّن برنامج الدراسة 24 أسبوعًا؛ بواقع يومين أسبوعيًّا، بمعدَّل 6 ساعاتٍ لليوم الواحد؛ أيام: الجمعة والسبت فقط من كل أسبوع. وستتم مخاطبة المناطق بموعد البرنامج فور تحديده، وتستمر الدراسة لمدة ستة أشهر من الموعد الذى تحدده اللجنة.


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