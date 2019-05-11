النيابة تحقق فى مصرع ربة منزل سقطت من الطابق الـ14 بعين شمس

كتب عبد الله محمود

فتحت نيابة عين شمس تحت إشراف المستشار أحمد عز الدين المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، تحقيقاتها فى واقعة مصرع ربة منزل سقطت من الطابق الـ14، وأمرت بالتصريح بدفن جثة المتوفاة عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، كما طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

البداية كانت بتلقى غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى بسقوط سيدة من أعلى عقار بمنطة عين شمس، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة، وتبين أن السيدة المتوفية فى العقد السادس من العمر، ومصابة بكدمات وكسور بمختلف أنحاء الجسم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة التى تولت التحقيق.