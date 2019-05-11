المشدد 10 سنوات للمتهمين بسرقة تاجر طيور تحت تهديد السلاح بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، 3 أشخاص بالسجن المشدد 10 سنوات لقيامهم بخطف تاجر طيور وسرقة دراجته البخارية تحت تهديد السلاح.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد محمد الشهاوى رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عمر فتحى علم الدين، ومحمد مصطفى السيد، وسكرتارية أحمد رزق نباتة.

تعود أحداث القضية رقم 7433 لسنة 2018 جنايات مركز الإبراهيمية، ليوم 21 أغسطس، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا من "محمد عبدالخالق محمد السيد" 25 سنة، تاجر طيور، مقيم بكفر الخضيرى بههيا، بقيام 3 أشخاص بخطفه وسرقة دراجته البخارية بالطريق العام، بعدما استوقفوه وهددوه بأسلحة بيضاء، وحال ذهابه إلى المركز للإبلاغ عن الواقعة فوجيء بهم يستقلون دراجتين ناريتين، وأركبوه عنوة برفقتهم، لكنه فر منهم وأبلغ عن الواقعة.

وأكدت تحريات النقيب ياسين هنداوي، معاون مباحث الإبراهيمية، صحة الواقعة، وتبين ان وراء ارتكابها كلا من: "أحمد ع م ع" وشقيقه "محمد" و"إسلام م ال"، وتبيان قيامهم بتهديد المجنى عليه بأسلحة بيضاء ومطواه، وتم إحالة القضية لمحكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.