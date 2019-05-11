video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 11 مايو 2019 03:16 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

المشدد 10 سنوات للمتهمين بسرقة تاجر طيور تحت تهديد السلاح بالشرقية

السبت، 11 مايو 2019 02:01 م
المشدد 10 سنوات للمتهمين بسرقة تاجر طيور تحت تهديد السلاح بالشرقية محكمه -ارشيفية
الشرقية- فتحية الديب
إضافة تعليق
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، 3 أشخاص بالسجن المشدد 10 سنوات لقيامهم بخطف تاجر طيور وسرقة دراجته البخارية تحت تهديد السلاح.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد محمد الشهاوى رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عمر فتحى علم الدين، ومحمد مصطفى السيد، وسكرتارية أحمد رزق نباتة.
 
تعود أحداث القضية رقم 7433 لسنة 2018 جنايات مركز الإبراهيمية، ليوم 21 أغسطس، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا من "محمد عبدالخالق محمد السيد" 25 سنة، تاجر طيور، مقيم بكفر الخضيرى بههيا، بقيام 3 أشخاص بخطفه وسرقة دراجته البخارية بالطريق العام، بعدما استوقفوه وهددوه بأسلحة بيضاء، وحال ذهابه إلى المركز للإبلاغ عن الواقعة فوجيء بهم يستقلون دراجتين ناريتين، وأركبوه عنوة برفقتهم، لكنه فر منهم وأبلغ عن الواقعة.
 
وأكدت تحريات النقيب ياسين هنداوي، معاون مباحث الإبراهيمية، صحة الواقعة، وتبين ان وراء ارتكابها كلا من: "أحمد ع م ع" وشقيقه "محمد" و"إسلام م ال"، وتبيان قيامهم بتهديد المجنى عليه بأسلحة بيضاء ومطواه، وتم إحالة القضية لمحكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ننشر حيثيات تأييد السجن المشدد 10سنوات لمحمد بديع وآخرين بـ"أحداث بنى سويف"

السجن 3 سنوات للمتهمين باستدراج سائق توك توك لسرقته بالشرقية

ضبط صاحب شركه مقاولات محكوم عليه بالسجن 216 سنة فى قضايا نصب بالمحلة

الشرقية

اخبار الشرقية

اخبار مصر

الإبراهيمية

سرقة دراجة بخارية

جنايات الزقازيق

مصر

اخبار مصر اليوم

أخبار المحافظات

اخبار المحافظات

الحوادث

حوادث

حوادث اليوم

حوادث وقضايا

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
صدمة لجماهير ليفربول وتوتنهام قبل نهائي دوري ابطال اوروبا

صدمة لجماهير ليفربول وتوتنهام قبل نهائي دوري ابطال اوروبا

فيديو جراف.. مونوريل العاصمة الإدارية وأكتوبر.. الرابط بين شرق وغرب القاهرة

فيديو جراف.. مونوريل العاصمة الإدارية وأكتوبر.. الرابط بين شرق وغرب القاهرة

بى بى سي.. كيف تقتل المهنية "وتمشى فى جنازتها"؟!.. المحطة البريطانية تتعمد الإساءة إلى كل ما هو مصرى والتقليل من أى إنجاز يجرى على الأرض والاستعانة بـ"خبراء وهميين" للترويج لأكاذيب ضد المشروعات القومية

بى بى سي.. كيف تقتل المهنية "وتمشى فى جنازتها"؟!.. المحطة البريطانية تتعمد الإساءة إلى كل ما هو مصرى والتقليل من أى إنجاز يجرى على الأرض والاستعانة بـ"خبراء وهميين" للترويج لأكاذيب ضد المشروعات القومية

عادل إمام أكثر من نصف قرن على القمة.. الفنان الكبير ظاهرة فنية استثنائية يصعب تكرارها فى العالم.. تحدث عن البسطاء وحارب الإرهاب فى أعماله.. وحقق المعادلة الصعبة بأفلامه

عادل إمام أكثر من نصف قرن على القمة.. الفنان الكبير ظاهرة فنية استثنائية يصعب تكرارها فى العالم.. تحدث عن البسطاء وحارب الإرهاب فى أعماله.. وحقق المعادلة الصعبة بأفلامه

افتكروهم فى رمضان.."محمد أنور"رفض ترك زملائه وطلب الشهادة حتى نالها بسيناء

افتكروهم فى رمضان.."محمد أنور"رفض ترك زملائه وطلب الشهادة حتى نالها بسيناء

فيديو نادر .. الشيخ زايد يشارك الحجاج دعاءهم وابتهالهم إلى الله فى الحرم

فيديو نادر .. الشيخ زايد يشارك الحجاج دعاءهم وابتهالهم إلى الله فى الحرم

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة