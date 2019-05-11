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القبض على 3 أشخاص بحوزتهم مواد مخدرة بالساحل

السبت، 11 مايو 2019 01:58 م
القبض على 3 أشخاص بحوزتهم مواد مخدرة بالساحل حبس-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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تمكن رجال مباحث القاهرة، من القبض على 3 من العناصر الإجرامية بدائرة قسم شرطة الساحل لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة، وحرر محضر بالواقعة. 
 
و تمكن رجال مباحث قسم الساحل، من ضبط 3 عاطلين مطلوب التنفيذ عليهما فى 4 أحكام قضائية أثناء استقلالهم سيارة ملاكى، ملك وقيادة  أحدهم، وبحوزتهم سلاح نارى "فرد روسى"، وكمية من مخدر الحشيش وزنت 406 جرام، ومبلغ مالى، و5 هواتف محمولة.
 
وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم، واستخدام السيارة فى عملية النقل والترويج والسلاح النارى للدفاع عن نشاطهم الإجرامى، وبمواجهة المحكوم عليهما بالأحكام الصادرة ضدهما أقرا بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
 
 

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