القبض على عاطل قبل ترويجه 200 جرام حشيش فى بولاق الدكرور

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على عاطل لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة، وكشف التحريات عن أن سقوطه فى قبضة الشرطة تزامنًا من حيازته كمية من مخدر الحشيش كان ينوى ترويجها على عملائه.

كما أكدت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن العاطل المقبوض عليه سبق اتهامه فى عدة قضايا بالاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائه بمحيط مسكنه فى بولاق الدكرور.



وجاء القبض على المتهم بعد إعداد كمين له، حيث تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته 200 جرام من مخدر الحشيش، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار، كما ضبط بحوزته مبلغ مالى من حصيلة ترويج المواد المخدرة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.