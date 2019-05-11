التحقيقات فى واقعة غرق طفل أطفيح: اختل توازنه أثناء لهوه وسقط فى النيل

كتب أحمد الجعفرى

كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة تفاصيل مصرع طفل غرقًا بمياه نهر النيل بمركز أطفيح بجنوب الجيزة، حيث تبين أن الطفل البالغ من العمر 12 عامًا، اختل توازنه أثناء لهوه بنهر النيل، فسقط داخل النهر غارقًا، ولا توجد شبهة جنائية حول الحادث.



واستمعت النيابة لأسرة الطفل محمد صالح، والتى لم تتهم أحدًا بقتل الطفل، وأكدت ما جاء بالتحريات من أنه اختل توازنه وسقط فى مياه نهر النيل، وعليه صرحت النيابة بدفن جثمانه، وتسليمه لأسرته.



تلقى مركز شرطة أطفيح بلاغًا يفيد غرق طفل بنهر النيل، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات، تبين أن طفلا يدعى محمد صالح يبلغ من العمر 12 عاما، اختل توازنه وسقط بنهر النيل، مما أسفر عن مفارقته الحياة.