video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 11 مايو 2019 08:03 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

البنتاجون يبحث خطة طويلة المدى لدعم سياسات ترامب بشأن الهجرة

السبت، 11 مايو 2019 07:20 م
البنتاجون يبحث خطة طويلة المدى لدعم سياسات ترامب بشأن الهجرة باتريك شاناهان القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكى
واشنطن (رويترز)
إضافة تعليق

زار القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكى باتريك شاناهان، اليوم السبت، الحدود الأمريكية مع المكسيك للمرة الثانية فى الوقت الذى يسعى فيه البنتاجون لوضع خطة طويلة المدى لدعم سياسات الرئيس دونالد ترامب بشأن الهجرة.

وتوجه شاناهان إلى ماكالين فى ولاية تكساس للقاء المسئولين عن الحدود وتفقد منشأة مخصصة للتعامل مع طلبات الهجرة ومركزا لدوريات الحدود. تأتى الزيارة بعد يومين من إعلان البيت الأبيض اعتزام ترامب ترشيح شاناهان، وهو مدير تنفيذى سابق لشركة بوينج، لتولى منصب وزير الدفاع.

وقال البنتاجون أمس الجمعة إن شاناهان اعتمد تحويل 1.5 مليار دولار لبناء ما يزيد على 130 كيلومترا من الحواجز على الحدود مع المكسيك ضمن مشروع يتم تنفيذه على مراحل بسبب عدم حصول ترامب على موافقة الكونجرس على تمويل كامل لبناء الجدار الحدودي.

ويحرص ترامب على أن يكون للجيش الأمريكى دور أكبر فيما يتعلق بالحدود الأمريكية المكسيكية. ورغم انتقاد عدد من أعضاء الكونجرس فإن مسؤولين فى البنتاجون قالوا إنهم يتطلعون لوضع خطة أطول أمدا للدعم.

وقال شاناهان لمجموعة صغيرة من الصحفيين المرافقين له أثناء زيارته للحدود إن دعم الجيش لن يستمر "إلى أجل غير مسمى. إنه سيكون لفترة زمنية محدودة".

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الدفاع الأمريكى: حذيرون تجاه تهديدات إيران وتدابير لمواجهة عصابات متمردة

مساعد وزير الدفاع الأمريكى الأسبق: زيارة السيسى إلى واشنطن هامة للغاية

زوجة وزير دفاع أمريكى سابق تدافع عن بايدن بعد نشر صورة "مضللة"

أخبار العالم

اخبار العالم اليوم

اخبار اليوم

أخبار أمريكا

أمريكا

البنتاجون

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
صدمة لجماهير ليفربول وتوتنهام قبل نهائي دوري ابطال اوروبا

صدمة لجماهير ليفربول وتوتنهام قبل نهائي دوري ابطال اوروبا

فيديو جراف.. مونوريل العاصمة الإدارية وأكتوبر.. الرابط بين شرق وغرب القاهرة

فيديو جراف.. مونوريل العاصمة الإدارية وأكتوبر.. الرابط بين شرق وغرب القاهرة

بى بى سي.. كيف تقتل المهنية "وتمشى فى جنازتها"؟!.. المحطة البريطانية تتعمد الإساءة إلى كل ما هو مصرى والتقليل من أى إنجاز يجرى على الأرض والاستعانة بـ"خبراء وهميين" للترويج لأكاذيب ضد المشروعات القومية

بى بى سي.. كيف تقتل المهنية "وتمشى فى جنازتها"؟!.. المحطة البريطانية تتعمد الإساءة إلى كل ما هو مصرى والتقليل من أى إنجاز يجرى على الأرض والاستعانة بـ"خبراء وهميين" للترويج لأكاذيب ضد المشروعات القومية

عمرو صحصاح يكتب: عادل إمام أكثر من نصف قرن على القمة.. الفنان الكبير ظاهرة فنية استثنائية يصعب تكرارها فى العالم.. تحدث عن البسطاء وحارب الإرهاب فى أعماله.. وحقق المعادلة الصعبة بأفلامه

عمرو صحصاح يكتب: عادل إمام أكثر من نصف قرن على القمة.. الفنان الكبير ظاهرة فنية استثنائية يصعب تكرارها فى العالم.. تحدث عن البسطاء وحارب الإرهاب فى أعماله.. وحقق المعادلة الصعبة بأفلامه

افتكروهم فى رمضان.."محمد أنور"رفض ترك زملائه وطلب الشهادة حتى نالها بسيناء

افتكروهم فى رمضان.."محمد أنور"رفض ترك زملائه وطلب الشهادة حتى نالها بسيناء

فيديو نادر .. الشيخ زايد يشارك الحجاج دعاءهم وابتهالهم إلى الله فى الحرم

فيديو نادر .. الشيخ زايد يشارك الحجاج دعاءهم وابتهالهم إلى الله فى الحرم

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة