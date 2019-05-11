البنتاجون يبحث خطة طويلة المدى لدعم سياسات ترامب بشأن الهجرة

واشنطن (رويترز)

زار القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكى باتريك شاناهان، اليوم السبت، الحدود الأمريكية مع المكسيك للمرة الثانية فى الوقت الذى يسعى فيه البنتاجون لوضع خطة طويلة المدى لدعم سياسات الرئيس دونالد ترامب بشأن الهجرة.

وتوجه شاناهان إلى ماكالين فى ولاية تكساس للقاء المسئولين عن الحدود وتفقد منشأة مخصصة للتعامل مع طلبات الهجرة ومركزا لدوريات الحدود. تأتى الزيارة بعد يومين من إعلان البيت الأبيض اعتزام ترامب ترشيح شاناهان، وهو مدير تنفيذى سابق لشركة بوينج، لتولى منصب وزير الدفاع.

وقال البنتاجون أمس الجمعة إن شاناهان اعتمد تحويل 1.5 مليار دولار لبناء ما يزيد على 130 كيلومترا من الحواجز على الحدود مع المكسيك ضمن مشروع يتم تنفيذه على مراحل بسبب عدم حصول ترامب على موافقة الكونجرس على تمويل كامل لبناء الجدار الحدودي.

ويحرص ترامب على أن يكون للجيش الأمريكى دور أكبر فيما يتعلق بالحدود الأمريكية المكسيكية. ورغم انتقاد عدد من أعضاء الكونجرس فإن مسؤولين فى البنتاجون قالوا إنهم يتطلعون لوضع خطة أطول أمدا للدعم.

وقال شاناهان لمجموعة صغيرة من الصحفيين المرافقين له أثناء زيارته للحدود إن دعم الجيش لن يستمر "إلى أجل غير مسمى. إنه سيكون لفترة زمنية محدودة".