اعترافات تاجر مخدرات مصر الجديدة: "أبيع الحشيش للزباين فى نهار رمضان"

كتب كريم صبحى

"احترفت الاتجار فى المخدرات منذ فترة طويلة وعندما جاء شهر رمضان لم أتوقف عن بيع المخدرات، وفى أخر نشاطاتى سقطت متلبسًا بحيازة كيلو جرام من الحشيش قبل بيعه للزبائن من المتعاطيين والمدمنين، حيث ألقت الشرطة القبض على فى منطقة مصر الجديدة".



بهذه الكلمات اعترف عاطل ردًا على اتهامه بحيازة كيلو حشيش فى مصر الجديدة لرجال المباحث، حيث قال إنه يبيع المخدرات لعملائه فى نهار رمضان.

كان رجال المباحث، ألقوا القبض على العاطل بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة بمصر الجديدة، بعدما نصبوا له كمينا وعثروا بحوزته على كمية من الحشيش وزنت كيلو جرام ومبلغ مالى، 2 هاتف محمول.



وباستجوابه اعترف المتهم بحيازته للحشيش بقصد الاتجار والمبلغ المالى من عائدات تجارته غير المشروعة والهاتفين للاتصال بالزبائن، فتحرر له المحضر اللازم وقررت النيابة حبسه احتياطيا على ذمة التحقيق.