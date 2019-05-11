ارتياح بين طلاب الإعدادية لسهولة امتحان اللغة العربية الإسماعيلية والبحر الأحمر والدقهلية

أدى طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية، اليوم امتحان اللغة العربية، وأكد الطلاب على أن الامتحان فى مستوى الطالب المتوسط ومباشرة بدون أى تعقيدات، وظهرت علامات السعادة والرضا على الطلاب، وعلى الجانب الآخر لم تتلقى غرفة العمليات بالمديرية أى شكاوى من الامتحان، وقد أدى اليوم 100705 طالب وطالبة أمام 536 لجنه موزعين على 17 إدارة تعليمية، امتحان اللغة العربية.
وقد صرح على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أن المديرية استعدت لاستقبال الطلاب، وتم اليوم فى تمام الساعة الرابعة صباحا توزيع الأوراق الامتحانية على جميع الإدارات التعليمية، وتم وصولها لجميع المدارس بكل إدارة تعليمية، حيث ترأس بنفسه المطبعة السرية لتسليم الأوراق الامتحانية حرصا منه على تأمينها.
وأكد عبد الرؤوف أنه تم توفير كافة الإمكانيات داخل اللجان والالتزام بكافة القواعد والضوابط المنظمة للامتحان، كما نبة بضرورة غلق اللجان فى تمام الساعة التاسعة صباحا، وأكد على ضرورة ختم أوراق الاسئلة قبل توزيعها على الطلاب، وأكد على ضرورة وجود طبيب أو زائرة صحية بكل لجنه الامتحانات، وأضاف محمود الشرقاوى رئيس الكنترول، أنه تم توزيع أرقام الجلوس على جميع الطلاب، وتم تسليمها لهم.
وأكد مدير مديرية تعليم الدقهلية، أن غرفة عمليات المديرية لم تستقبل أى شكاوى من الامتحان حتى الآن وإن الامتحان فى مستوى الطالب المتوسط
من ناحيه أخرى، تفقد الدكتور خالد خلف قبيصي، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية اليوم السبت عدد من لجان إمتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي الاعدادية وذلك للاطمئنان علي سير امتحانات الفصل الدراسي الثانى في اليوم الأول لها وبدأت جولته بزيارة لجان مدرسة فاطمة الزهراء الاعدادية بنات التابعة لادارة جنوب التعليمة والتى تضم 14 لجنة بها 251 طالبة حيث اطمان من خلال حوارا مع الطالبات علي مستوى الامتحان واللاتى ابدين رضاهن عن مستوى الأسئلة الموضوعة.
ثم تفقد لجنة الإسراء والمعراج بنات التابعة لإدارة شمال الاسماعيلية التعليمية والتى تضم 10 لجان بها 189 طالبة حيث اطمأن علي سير الامتحان وانضباط اللجنة من خلال مراجعه الكشوف الخاصة بالملاحظين الي جانب التأكيد علي إجراءات تأمين اللجان وموعد وصول أوراق الأسئلة.
كان 21 ألف و350 طالب وطالبة لاداء امتحانات الشهادة الاعدادية في محافظة الإسماعيلية، وذلك في 135 لجنة امتحانية موزعة علي ٨ إدارات تعليمية تتبع المديرية قد أدوا امتحان اللغة العربية.
وأكد الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية أن الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط وبعيدة تمامًا عن الغموض على وأنها بعيدة تماما آي اسئلة تشمل إيحاءات سياسية أو حزبية أو دينية.
وأشار "قبيصى"، أنه وجه بضرورة الدقة في تقدير الدرجات والمراجعة أكثر من مرة عن طريق الموجهين والتشديد على لجان النظام والمراقبة بالإدارات بالمراجعة الدقيقة قبل عملية رصد الدرجات و قبل استخراج النتيجة وإعلانها حرصا على مصلحة الطلاب.
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من ناحية، أخرى أعلنت نوره كامل فاضل، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أن بدأ اليوم السبت 5670 طالبة وطالبة امتحانات الشهادة الاعدادية بمحافظة البحر الأحمر.
وأضافت في تصريحات صحفية لها أن بدأت الامتحانات وانتهت دون رصد اي مشكلات، من خلال غرفة عمليات مركزية تم اقامتها بالمديرية بالتنسيق مع الادارات الفرعية المختلفة بمدن المحافطة، مضيفة أن تم التنسيق بين ادارات المديرية المختلفة لتوفير سبل الراحة للطلاب خلال عملية الامتحانات.
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