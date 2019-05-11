video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 11 مايو 2019 01:12 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ارتياح بين طلاب الإعدادية لسهولة امتحان اللغة العربية الإسماعيلية والبحر الأحمر والدقهلية

السبت، 11 مايو 2019 12:54 م
ارتياح بين طلاب الإعدادية لسهولة امتحان اللغة العربية الإسماعيلية والبحر الأحمر والدقهلية لجان الامتحانات -ارشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة - الإسماعيلية السيد فلاح - الدقهلية شريف الديب
إضافة تعليق

أدى طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية، اليوم امتحان اللغة العربية، وأكد الطلاب على أن الامتحان فى مستوى الطالب المتوسط ومباشرة بدون أى تعقيدات، وظهرت علامات السعادة والرضا على الطلاب، وعلى الجانب الآخر لم تتلقى غرفة العمليات بالمديرية أى شكاوى من الامتحان، وقد أدى اليوم 100705 طالب وطالبة أمام 536 لجنه موزعين على 17 إدارة تعليمية، امتحان اللغة العربية.

وقد صرح على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أن المديرية استعدت لاستقبال الطلاب، وتم اليوم فى تمام الساعة الرابعة صباحا توزيع الأوراق الامتحانية على جميع الإدارات التعليمية، وتم وصولها لجميع المدارس بكل إدارة تعليمية، حيث ترأس بنفسه المطبعة السرية لتسليم الأوراق الامتحانية حرصا منه على تأمينها. 

وأكد عبد الرؤوف أنه تم توفير كافة الإمكانيات داخل اللجان والالتزام بكافة القواعد والضوابط المنظمة للامتحان، كما نبة بضرورة غلق اللجان فى تمام الساعة التاسعة صباحا، وأكد على ضرورة ختم أوراق الاسئلة قبل توزيعها على الطلاب، وأكد على ضرورة وجود طبيب أو زائرة صحية بكل لجنه الامتحانات، وأضاف محمود الشرقاوى رئيس الكنترول، أنه تم توزيع أرقام الجلوس على جميع الطلاب، وتم تسليمها لهم.

وأكد مدير مديرية تعليم الدقهلية، أن غرفة عمليات المديرية لم تستقبل أى شكاوى من الامتحان حتى الآن وإن الامتحان فى مستوى الطالب المتوسط

من ناحيه أخرى، تفقد الدكتور خالد خلف قبيصي، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية اليوم السبت عدد من لجان إمتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي الاعدادية وذلك للاطمئنان علي سير امتحانات الفصل الدراسي الثانى  في اليوم الأول لها وبدأت جولته بزيارة  لجان مدرسة فاطمة الزهراء الاعدادية بنات التابعة لادارة جنوب التعليمة والتى تضم 14 لجنة بها 251 طالبة حيث اطمان من خلال حوارا مع الطالبات علي مستوى الامتحان واللاتى ابدين رضاهن عن مستوى الأسئلة الموضوعة.
 
ثم تفقد لجنة الإسراء والمعراج بنات التابعة لإدارة شمال الاسماعيلية التعليمية  والتى تضم 10 لجان  بها 189 طالبة  حيث اطمأن علي سير الامتحان وانضباط اللجنة من خلال مراجعه الكشوف الخاصة بالملاحظين الي جانب التأكيد علي إجراءات تأمين اللجان وموعد وصول أوراق الأسئلة. 
 
كان 21 ألف  و350  طالب وطالبة لاداء امتحانات الشهادة الاعدادية في محافظة الإسماعيلية، وذلك في  135 لجنة امتحانية موزعة علي ٨  إدارات تعليمية تتبع المديرية قد أدوا امتحان اللغة العربية. 
 
وأكد الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم  بالإسماعيلية أن  الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط وبعيدة تمامًا عن الغموض على وأنها بعيدة تماما آي اسئلة تشمل إيحاءات سياسية أو حزبية أو دينية. 
 
وأشار  "قبيصى"، أنه وجه بضرورة  الدقة في تقدير الدرجات  والمراجعة أكثر من مرة عن طريق الموجهين والتشديد على لجان النظام والمراقبة بالإدارات بالمراجعة الدقيقة قبل عملية رصد الدرجات و قبل استخراج النتيجة وإعلانها حرصا على مصلحة الطلاب.
الاسماعيليه، اخبار الاسماعيليه، تعليم الاسماعيليه ، امتحان الشهادة الإعدادية 
 
من ناحية، أخرى أعلنت نوره كامل فاضل، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أن بدأ اليوم السبت 5670 طالبة وطالبة امتحانات الشهادة الاعدادية بمحافظة البحر الأحمر. 
 
وأضافت في تصريحات صحفية لها أن بدأت الامتحانات وانتهت دون رصد اي مشكلات، من خلال غرفة عمليات مركزية تم اقامتها بالمديرية بالتنسيق مع الادارات الفرعية المختلفة بمدن المحافطة، مضيفة أن تم التنسيق بين ادارات المديرية المختلفة لتوفير سبل الراحة للطلاب خلال عملية الامتحانات.
 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور .. محافظ الغربية يتابع إنتظام سير إمتحانات الشهادة الإعدادية

صور.. محافظ البحيرة يتفقد امتحانات الشهادة الاعدادية بدمنهور

القاهرة والجيزة تستعدان لامتحانات الشهادة الإعدادية.. تبدأ اليوم وتنتهى 16 مايو.. 310 آلاف طالب يؤدون الامتحانات فى 1200 لجنة.. الشرطة تؤمن نقل الأسئلة من المطبعة حتى باب اللجنة.. والتصحيح فى نفس اليوم

الإثنين.. انطلاق امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

البحرالاحمر

اخبارمصر

اخبار المحافظات

الغردقة

امتحانات الشهادة الاعدادية

مصر

اخبار مصر

اخبار مصر اليوم

أخبار المحافظات

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
صدمة لجماهير ليفربول وتوتنهام قبل نهائي دوري ابطال اوروبا

صدمة لجماهير ليفربول وتوتنهام قبل نهائي دوري ابطال اوروبا

فيديو جراف.. مونوريل العاصمة الإدارية وأكتوبر.. الرابط بين شرق وغرب القاهرة

فيديو جراف.. مونوريل العاصمة الإدارية وأكتوبر.. الرابط بين شرق وغرب القاهرة

بى بى سي.. كيف تقتل المهنية "وتمشى فى جنازتها"؟!.. المحطة البريطانية تتعمد الإساءة إلى كل ما هو مصرى والتقليل من أى إنجاز يجرى على الأرض والاستعانة بـ"خبراء وهميين" للترويج لأكاذيب ضد المشروعات القومية

بى بى سي.. كيف تقتل المهنية "وتمشى فى جنازتها"؟!.. المحطة البريطانية تتعمد الإساءة إلى كل ما هو مصرى والتقليل من أى إنجاز يجرى على الأرض والاستعانة بـ"خبراء وهميين" للترويج لأكاذيب ضد المشروعات القومية

عادل إمام أكثر من نصف قرن على القمة.. الفنان الكبير ظاهرة فنية استثنائية يصعب تكرارها فى العالم.. تحدث عن البسطاء وحارب الإرهاب فى أعماله.. وحقق المعادلة الصعبة بأفلامه

عادل إمام أكثر من نصف قرن على القمة.. الفنان الكبير ظاهرة فنية استثنائية يصعب تكرارها فى العالم.. تحدث عن البسطاء وحارب الإرهاب فى أعماله.. وحقق المعادلة الصعبة بأفلامه

افتكروهم فى رمضان.."محمد أنور"رفض ترك زملائه وطلب الشهادة حتى نالها بسيناء

افتكروهم فى رمضان.."محمد أنور"رفض ترك زملائه وطلب الشهادة حتى نالها بسيناء

فيديو نادر .. الشيخ زايد يشارك الحجاج دعاءهم وابتهالهم إلى الله فى الحرم

فيديو نادر .. الشيخ زايد يشارك الحجاج دعاءهم وابتهالهم إلى الله فى الحرم

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة