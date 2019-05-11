ارتياح بين طلاب الإعدادية لسهولة امتحان اللغة العربية الإسماعيلية والبحر الأحمر والدقهلية

أدى طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية، اليوم امتحان اللغة العربية، وأكد الطلاب على أن الامتحان فى مستوى الطالب المتوسط ومباشرة بدون أى تعقيدات، وظهرت علامات السعادة والرضا على الطلاب، وعلى الجانب الآخر لم تتلقى غرفة العمليات بالمديرية أى شكاوى من الامتحان، وقد أدى اليوم 100705 طالب وطالبة أمام 536 لجنه موزعين على 17 إدارة تعليمية، امتحان اللغة العربية.

وقد صرح على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أن المديرية استعدت لاستقبال الطلاب، وتم اليوم فى تمام الساعة الرابعة صباحا توزيع الأوراق الامتحانية على جميع الإدارات التعليمية، وتم وصولها لجميع المدارس بكل إدارة تعليمية، حيث ترأس بنفسه المطبعة السرية لتسليم الأوراق الامتحانية حرصا منه على تأمينها.

وأكد عبد الرؤوف أنه تم توفير كافة الإمكانيات داخل اللجان والالتزام بكافة القواعد والضوابط المنظمة للامتحان، كما نبة بضرورة غلق اللجان فى تمام الساعة التاسعة صباحا، وأكد على ضرورة ختم أوراق الاسئلة قبل توزيعها على الطلاب، وأكد على ضرورة وجود طبيب أو زائرة صحية بكل لجنه الامتحانات، وأضاف محمود الشرقاوى رئيس الكنترول، أنه تم توزيع أرقام الجلوس على جميع الطلاب، وتم تسليمها لهم.

وأكد مدير مديرية تعليم الدقهلية، أن غرفة عمليات المديرية لم تستقبل أى شكاوى من الامتحان حتى الآن وإن الامتحان فى مستوى الطالب المتوسط