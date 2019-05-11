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ارتفاع الصادرات المصرية لروسيا 4.1 % لتسجل 526 مليون دولار 2018

السبت، 11 مايو 2019 06:00 ص
ارتفاع الصادرات المصرية لروسيا 4.1 % لتسجل 526 مليون دولار 2018 سفينة تعبر قناة السويس
كتب – إسلام سعيد
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كشف تقرير حكومى ، أن الصادرات المصرية إلى روسيا سجلت ارتفاع بنسبة 4.1 % لتحقق 526.4 مليون دولار عام 2018، مقابل 506.4 مليون دولار عام 2017 ، وتمثلت  أهم الصادرات المصرية إلى السوق الروسى، فى الخضروات والفاكهة، والمنظفات والصابون، المنتجات الغذائية، المنتجات الصيدلانية، الملابس، اللدائن ومصنعاتها، منتجات الكريستال، السيراميك، المنتجات الكيماوية المختلفة.
 
على جانب أخر، سجلت الواردات المصرية 7.1 مليار دولار عام 2018 مقابل 6.2 مليار دولار 2018 بنسبة نمو 14.8 % نتيجة الزيادة الملحوظة فى استيراد المواد الخام التى تدخل كمكونات إنتاجية.
 
كما أوضح التقرير، أن الصادرات سجلت 413.6 مليون دولار عام 2015، و374.1 مليون دولار عام 2016، فيما بلغت الواردات 3.6 مليار عام 2015 و3.7 مليار دولار 2016.
 
يشار إلى أنه تم تفعيل المعاهدة المنشئة للاتحاد الأوراسى فى يناير 2015، الذى يهدف إلى توفير حرية حركة السلع والخدمات، ورؤوس الأموال، والأفراد بين الدول الخمس الأعضاء، وهى  "روسيا، بيلاروسيا، وكازاخستان، وأرمينيا، وقيرغيزستان "، ومفاوضـات إبـرام اتفـاق تجـارة مع هذه الدول يأتى تنفيــذا لمـا تم الاتفـاق عليه بين الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية، وتيجران ساركسيان، رئيس المفوضية الاقتصادية للاتحاد الأوراسى، خلال الاجتماع الذى عقد فى موسكو خلال شهر أكتوبر 2018 على هامش زيارة رئيس الجمهورية إلى روسيا الاتحادية.
 
وتسعى مصر لإبرام اتفاق التجارة الحرة مع الاتحاد الأوراسى، لأنه يعد من الأسواق الواعدة بإجمالى تعداد سكان 183 مليون نسمة وناتج محلى إجمالى 1.9 تريليون دولار، ويدعم الاتفاق منظومة التجارة البينية الإقليمية، حيث تمثل مصر سوقاً كبيراً بالنسبة للدول أعضاء الاتحاد فضلاً عن كونها محوراً رئيسياً لصادرات دول الاتحاد الأوراسى للنفاذ لمختلف الأسواق الأفريقية والعربية والتكتلات الاقتصادية الأخرى التى ترتبط مصر معها باتفاقات تجارة حرة.
 
 

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