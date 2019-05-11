إصابة 19 شخصا فى حادث تصادم سيارات بالمنيا

المنيا - فريق المحافظات

أصيب 19 شخصا إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق متفرع من الزراعى مصر أسوان بزمام مركز المنيا، وجرى نقل جميع المصابين إلى المستشفى العام، وتقرر خروجهم جميعا عدا 4 تم وضعهم تحت الملاحظة لحين تحسن واستقرار حالتهم الصحية.

تلقى اللواء مجدى عامر مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد مجدى سالم مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين بالطريق المؤدى للصحراوى الغربى بزمام مركز المنيا، ووجود مصابين.

تم الدفع بـ3 سيارات إسعاف لموقع الحادث، وجرى نقل جميع المصابين إلى المستشفى العام، وانتقل المقدم أحمد صلاح مفتش مباحث مركز المنيا، والرائد أحمد يسرى رئيس المباحث، وبالفحص تبين وقوع تصادم بين سيارتين ربع نقل بسبب التخطى الخاطئ، وأفادت تحريات أوليه أنه أثناء سيرة سيارة أجرة قادمة من الطريق الصحراوى الغربى ومتجهة إلى مدينة المنيا اصطدمت بها سيارة نقل من الخلف ونتج عن ذلك وقوع مصابين.

انتقل رجال المرور إلى مكان الحادث وتم إزالة آثار الحادث وتسير الحركة بالطريق، وتقرر التحفظ على السيارتين بأقرب نقطة شرطة، تحت تصرف النيابة العامة التى باشرت التحقيق.