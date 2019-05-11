آثار الإسكندرية: إزالة تعديات نادى الصيد على حرم قلعة قايتباى

الإسكندرية - جاكلين منير

أكد محمد متولى مدير عام آثار الإسكندرية والساحل الشمالى، على صدور وزارة الآثار، قرار إزالة رقم 1429 لسنة 2019 والخاص بأزالة التعديات الواقعة من نادى الصيد المصرى على حرم قلعة قايتباى.

وأشار فى تصريحات صحفية له، أن تلك التعديات تأتى بالمخالفة لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاتة بالقانون رقم 61 لسنة 2010 والقانون رقم 91 لسنة 2018، وكذا بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 963 لسنة 2003 (بشأن تحديد ارتفاعات المبانى لبعض المناطق بمحافظات جمهورية مصر العربية) المادة الثالثة.

حيث تنص فقرة "ب" من مادة القانون المذكور "شارع قايتباى لا يصرح بأى إنشاءات على جانبية حفاظا على الآثر الإسلامى الهام، وهو قلعة قايتباى مع الإلتزام بقانون الآثار للحفاظ عليها وعلى منطقة الشارع كحرم للقلعة ."