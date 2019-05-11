video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 11 مايو 2019 01:14 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

آثار الإسكندرية: إزالة تعديات نادى الصيد على حرم قلعة قايتباى

السبت، 11 مايو 2019 12:25 م
آثار الإسكندرية: إزالة تعديات نادى الصيد على حرم قلعة قايتباى قلعة قايتباى بالاسكندرية - أرشيفية
الإسكندرية - جاكلين منير
إضافة تعليق

أكد محمد متولى مدير عام آثار الإسكندرية والساحل الشمالى، على صدور وزارة الآثار، قرار إزالة رقم 1429 لسنة 2019 والخاص بأزالة التعديات الواقعة من نادى الصيد المصرى على حرم قلعة قايتباى.

وأشار فى تصريحات صحفية له، أن تلك التعديات تأتى بالمخالفة لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاتة بالقانون رقم 61 لسنة 2010 والقانون رقم 91 لسنة 2018، وكذا بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 963 لسنة 2003 (بشأن تحديد ارتفاعات المبانى لبعض المناطق بمحافظات جمهورية مصر العربية) المادة الثالثة.

حيث تنص فقرة "ب" من مادة القانون المذكور "شارع قايتباى لا يصرح بأى إنشاءات على جانبية حفاظا على الآثر الإسلامى الهام، وهو قلعة قايتباى مع الإلتزام بقانون الآثار للحفاظ عليها وعلى منطقة الشارع كحرم للقلعة ."

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حملة مسائية مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات وسط الإسكندرية

اخبار الاسكندرية

قلعة قاتيباى

تعديات حرم القلعة

اثار الاسكندرية

اخبار مصر

أخبار المحافظات

اخبار المحافظات

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
صدمة لجماهير ليفربول وتوتنهام قبل نهائي دوري ابطال اوروبا

صدمة لجماهير ليفربول وتوتنهام قبل نهائي دوري ابطال اوروبا

فيديو جراف.. مونوريل العاصمة الإدارية وأكتوبر.. الرابط بين شرق وغرب القاهرة

فيديو جراف.. مونوريل العاصمة الإدارية وأكتوبر.. الرابط بين شرق وغرب القاهرة

بى بى سي.. كيف تقتل المهنية "وتمشى فى جنازتها"؟!.. المحطة البريطانية تتعمد الإساءة إلى كل ما هو مصرى والتقليل من أى إنجاز يجرى على الأرض والاستعانة بـ"خبراء وهميين" للترويج لأكاذيب ضد المشروعات القومية

بى بى سي.. كيف تقتل المهنية "وتمشى فى جنازتها"؟!.. المحطة البريطانية تتعمد الإساءة إلى كل ما هو مصرى والتقليل من أى إنجاز يجرى على الأرض والاستعانة بـ"خبراء وهميين" للترويج لأكاذيب ضد المشروعات القومية

عادل إمام أكثر من نصف قرن على القمة.. الفنان الكبير ظاهرة فنية استثنائية يصعب تكرارها فى العالم.. تحدث عن البسطاء وحارب الإرهاب فى أعماله.. وحقق المعادلة الصعبة بأفلامه

عادل إمام أكثر من نصف قرن على القمة.. الفنان الكبير ظاهرة فنية استثنائية يصعب تكرارها فى العالم.. تحدث عن البسطاء وحارب الإرهاب فى أعماله.. وحقق المعادلة الصعبة بأفلامه

افتكروهم فى رمضان.."محمد أنور"رفض ترك زملائه وطلب الشهادة حتى نالها بسيناء

افتكروهم فى رمضان.."محمد أنور"رفض ترك زملائه وطلب الشهادة حتى نالها بسيناء

فيديو نادر .. الشيخ زايد يشارك الحجاج دعاءهم وابتهالهم إلى الله فى الحرم

فيديو نادر .. الشيخ زايد يشارك الحجاج دعاءهم وابتهالهم إلى الله فى الحرم

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة