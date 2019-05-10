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26 الف طالب يؤدون غدا امتحانات الشهادة الاعدادية بأسوان فى 285 لجنة

الجمعة، 10 مايو 2019 11:06 م
26 الف طالب يؤدون غدا امتحانات الشهادة الاعدادية بأسوان فى 285 لجنة لجان الامتحانات -ارشيفية
أسوان ندى سليم
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تنطلق غدا السبت امتحانات الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية بمحافظة أسوان ، حيث يؤدى الإمتحان نحو 26 الف و635  طالب وطالبة  فى مادة اللغة العربية والخط والإملاء. 
 
وبحسب بيان صحفى صادر عن مديرية التعليم ، أن طلاب الشهادة الاعدادية تم توزيعهم في 285لجنة بواقع 63 لجنة بإدارة أسوان، و21 لجنة بإدارة دراو، و35 لجنة بإدارة نصر النوبة، و71 لجنة بإدارة كوم أمبو، و95 لجنة بإدارة إدفو، على أن تنتهى الامتحانات لجميع الطلاب يوم الخميس الموافق ١٦ مايو بمادة الدراسات الإجتماعية، عدا طلاب مدارس اللغات حيث  تنتهى امتحاناتهم في 18  مايو  بمادة المستوى الرفيع. 
 
وكانت المديرية انهت كافة الاستعدادات اللازمة لامتحانات الشهادة الإعدادية، حيث تم التنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين نقل أوراق الأسئلة والإجابة وكذلك اللجان، كما تم التنسيق مع مديرية الصحة بشأن تواجد طبيب أو زائرة صحية باللجان لتوفير الرعاية الصحية للطلاب، وتشكيل غرف عمليات فرعية بكل إدارة تعليمية على غرار غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية لتلقى أى شكاوى أو مشكلات وكذلك متابعة الموقف الامتحانى بجميع اللجان أولًا بأول.
 

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