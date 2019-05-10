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118 ألف و 981 طالبا يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية بالشرقية

الجمعة، 10 مايو 2019 03:31 م
118 ألف و 981 طالبا يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية بالشرقية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى
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أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية انتهاء الإستعدادات اللازمة لبدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2018 / 2019 ، و المقرر انطلاقها غداً السبت لنتهى يوم الخميس  16مايو فى 20 إدارة تعليمية بنطاق دائرة المحافظة .

وشدد المحافظ على وكيل وزارة التربية والتعليم بضرورة التنسيق مع كافة الجهات المعنية واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتوفير الجو النفسى المناسب للطلاب وتحقيق أعلى درجات الإنضباط بجميع اللجان لإتمام الإمتحانات بصورة لائقة، مؤكداً على ضرورة تحقيق كافة أوجه الإلتزام بالقواعد واللوائح المنظمة لخوض عملية الإمتحانات، والتأكد من أن جميع  اللجان على استعداد تام لاستقبال الطلاب و توفير الجو الهادئ لأداء الإمتحانات بسهولة ويسر.

وأوضحت مديرية التربية و التعليم بالشرقية  أن إجمالى عدد الطلاب المتقدمين لأداء إمتحانات الفصل الدراسى الثانى  للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2018 / 2019  بلغ 118981  طالب و طالبة موزعين على  664 لجنة إمتحانية فى 20 إدارة تعليمية بنطاق المحافظة، مشيراً إلى أن جميع الإدارات التعليمية أنهت استعدادتها و تجهيز مدارسها لبدء إمتحانات الشهادة الإعدادية.

وأكدت أنه تم التنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين وصول أوراق الأسئلة للجان وكذلك وصول أوراق الإجابة للجنة النظام والمراقبة ومواجهة أعمال الغش والشغب إن وجدت، كما تم التنسيق مع مديرية الصحة للإطمئنان على وجود طبيب أو زائرة صحية فى كل لجنة وتوفير الإسعافات الأولية اللازمة لمواجهة حالات الطوارئ .

 

 

 

 


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