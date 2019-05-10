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وصول 31 ألف طن ألومنيوم وتداول 450 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

الجمعة، 10 مايو 2019 01:36 م
وصول 31 ألف طن ألومنيوم وتداول 450 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر ميناء سفاجا
البحر الأحمر - عماد عرفة
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أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، عن تواجد 24 سفينة علي أرصفة الهيئة اليوم، ووصول 31 ألف طن ألومنيوم لرصيف ميناء سفاجا، وتداول 450 شاحنة بضائع.

 

وأكدت الهيئة في بيان لها اليوم الجمعة، أن هناك 417 سيارة تم تداولها من خلال موانئ الهيئة، وشملت حركة الواردات 255 شاحنة و397 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 195 شاحنة بضائع و20 سيارة .

 

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة Ban Ivy بينما تغادر ثلاث سفن وهى أمانة، الحرية2، النوى إكسبريس، فيما استقبل الميناء بالأمس أربع سفن وهى أمانة، الحرية 1، الحرية 2، النوى إكسبريس .

 

ويستقبل ميناء نويبع السفينة سينا فيما شهد الميناء بالأمس وصول وسفر ثلاث سفن وهى سينا، بريدج، برنسيسة، كما يستقبل ميناء بورتوفيق السفينة Egyptian Digenty  وتغادر ميناء الغردقة العبارة الرياض .

 


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