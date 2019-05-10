وزير الخارجية اللبنانى: إسرائيل غير قادرة على المساس بثرواتنا النفطية

بيروت (أ.ش.أ)

أكد وزير الخارجية اللبنانى جبران باسيل، أن إسرائيل غير قادرة على المساس بثروات لبنان من حقول النفط والغاز فى المنطقة الاقتصادية داخل نطاق حدوده البحرية فى البحر المتوسط.

وقال باسيل - فى مؤتمر صحفى عقب لقاء عقده مع رئيس مجلس النواب نبيه برى ظهر اليوم الجمعة - "إسرائيل أعجز من أن تمد يدها على ثرواتنا، فهى ليست لديها القدرة على ذلك، فى ضوء معادلة القوة الموجودة، كما أن شركات النفط والغاز لن تقبل بالمجىء والمساس بحقوقنا، ومن ثم فلا بد من تنشيط وتشجيع أنشطة النفط والغاز دون تنازل من جانب لبنان عن حقوقه".

وأشار إلى أن الاجتماع مع رئيس المجلس النيابى جاء لمزيد من تنسيق المواقف، وتدعيم الموقف اللبنانى والمحافظة على حقوق البلاد برا وبحرا، مضيفا: "ليست لدينا مخاوف من حدوث مساس بحقوقنا، ولكن فى نفس الوقت هناك آلية تفاوضية قانونية لتثبيت الموقف اللبناني".

يشار إلى وجود نزاع بين لبنان وإسرائيل على ترسيم الحدود البرية والبحرية، وتطورت الخلافات مؤخرا فى ضوء اكتشافات حقول النفط والغاز فى البحر المتوسط، خاصة فى المناطق الحدودية والحقول النفطية التى تقع فى أماكن مشتركة بين البلدين.

ويرغب لبنان فى تثبيت حدوده البحرية حتى يتسنى له الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الواقعة فى نطاق حدوده البحرية، من حقول نفط وغاز.

وطرح رئيس المجلس النيابى مؤخرا أن يتم الأمر عبر ذات الآلية التى سبق وأن اعتمدتها الأمم المتحدة عام 2000 فى ترسيم الخط البرى الفاصل بين لبنان وإسرائيل والمعروف بـ"الخط الأزرق".