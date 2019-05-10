video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 10 مايو 2019 08:44 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

وزير الخارجية اللبنانى: إسرائيل غير قادرة على المساس بثرواتنا النفطية

الجمعة، 10 مايو 2019 08:00 م
وزير الخارجية اللبنانى: إسرائيل غير قادرة على المساس بثرواتنا النفطية جبران باسيل
بيروت (أ.ش.أ)
إضافة تعليق

أكد وزير الخارجية اللبنانى جبران باسيل، أن إسرائيل غير قادرة على المساس بثروات لبنان من حقول النفط والغاز فى المنطقة الاقتصادية داخل نطاق حدوده البحرية فى البحر المتوسط.

وقال باسيل - فى مؤتمر صحفى عقب لقاء عقده مع رئيس مجلس النواب نبيه برى ظهر اليوم الجمعة - "إسرائيل أعجز من أن تمد يدها على ثرواتنا، فهى ليست لديها القدرة على ذلك، فى ضوء معادلة القوة الموجودة، كما أن شركات النفط والغاز لن تقبل بالمجىء والمساس بحقوقنا، ومن ثم فلا بد من تنشيط وتشجيع أنشطة النفط والغاز دون تنازل من جانب لبنان عن حقوقه".

وأشار إلى أن الاجتماع مع رئيس المجلس النيابى جاء لمزيد من تنسيق المواقف، وتدعيم الموقف اللبنانى والمحافظة على حقوق البلاد برا وبحرا، مضيفا: "ليست لدينا مخاوف من حدوث مساس بحقوقنا، ولكن فى نفس الوقت هناك آلية تفاوضية قانونية لتثبيت الموقف اللبناني".

يشار إلى وجود نزاع بين لبنان وإسرائيل على ترسيم الحدود البرية والبحرية، وتطورت الخلافات مؤخرا فى ضوء اكتشافات حقول النفط والغاز فى البحر المتوسط، خاصة فى المناطق الحدودية والحقول النفطية التى تقع فى أماكن مشتركة بين البلدين.

ويرغب لبنان فى تثبيت حدوده البحرية حتى يتسنى له الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الواقعة فى نطاق حدوده البحرية، من حقول نفط وغاز.

وطرح رئيس المجلس النيابى مؤخرا أن يتم الأمر عبر ذات الآلية التى سبق وأن اعتمدتها الأمم المتحدة عام 2000 فى ترسيم الخط البرى الفاصل بين لبنان وإسرائيل والمعروف بـ"الخط الأزرق".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

لبنان: إحالة 17 إرهابيا إلى المحكمة العسكرية لانضمامهم إلى تنظيمات إرهابية

لبنان: نستهدف خفض النفقات العامة فى الموازنة بنحو 800 مليون دولار

المباحث تكثف جهودها لتحديد هوية سارقى شركة بشارع لبنان

أخبار العالم

اخبار العرب

اخبار اليوم

أخبار لبنان

لبنان

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
صدمة لجماهير ليفربول وتوتنهام قبل نهائي دوري ابطال اوروبا

صدمة لجماهير ليفربول وتوتنهام قبل نهائي دوري ابطال اوروبا

عادل إمام أكثر من نصف قرن على القمة.. الفنان الكبير ظاهرة فنية استثنائية يصعب تكرارها فى العالم.. تحدث عن البسطاء وحارب الإرهاب فى أعماله.. وحقق المعادلة الصعبة بأفلامه

عادل إمام أكثر من نصف قرن على القمة.. الفنان الكبير ظاهرة فنية استثنائية يصعب تكرارها فى العالم.. تحدث عن البسطاء وحارب الإرهاب فى أعماله.. وحقق المعادلة الصعبة بأفلامه

افتكروهم فى رمضان.."محمد أنور"رفض ترك زملائه وطلب الشهادة حتى نالها بسيناء

افتكروهم فى رمضان.."محمد أنور"رفض ترك زملائه وطلب الشهادة حتى نالها بسيناء

فيديو نادر .. الشيخ زايد يشارك الحجاج دعاءهم وابتهالهم إلى الله فى الحرم

فيديو نادر .. الشيخ زايد يشارك الحجاج دعاءهم وابتهالهم إلى الله فى الحرم

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة