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نابولى تستضيف مؤتمرا دوليا حول مستقبل الغاز المسال فى الشرق الأوسط

الجمعة، 10 مايو 2019 03:45 م
نابولى تستضيف مؤتمرا دوليا حول مستقبل الغاز المسال فى الشرق الأوسط
كتبت فاطمة شوقى
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تستضيف مدينة نابولى الإيطالية فى الفترة من 15 لـ 16 مايو المقبل مؤتمرا دوليا حول آفاق استخدام الغاز المسال فى الشرق الأوسط، شمال أفريقيا وشرق المتوسط.

وبحسب وكالة "نوفا" الإيطالية ، فإن المؤتمر سيتناول دور الغاز المسال وآفاق الاستثمار فى هذا المجال فى منطقة شرق البحر المتوسط على وجه التحديد فى ضوء الاكتشافات الحديثة التى تم تحقيقيها فى العديد من دول المنطقة وعلى رأسها حقل ظهر قبالة السواحل المصرية.

ويشارك أسامة مبارز، وكيل وزارة البترول لشئون المكتب الفني فى المؤتمر ممثلا عن مصر.

وعلى هامش المؤتمر، سوف يتم تنظيم معرضا لنحو 24 من كبرى الشركات العالمية العاملة فى مجال النفط والغاز من بينها إدسون، سنام، تكنوجاس، سيف، بولارجاس، إيفكو وليكويجاس. ويشهد المؤتمر حضور نحو 604 وفدا من مختلف دول الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا وشرق المتوسط.  ويتضمن المؤتمر نحو 13 ورشة عمل يتحدث بها نحو 80 متحدثاَ.

 


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