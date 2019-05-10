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مصرى يخوض انتخابات البرلمان الأوروبى ضمن قائمة حزب يونانى

الجمعة، 10 مايو 2019 11:17 ص
مصرى يخوض انتخابات البرلمان الأوروبى ضمن قائمة حزب يونانى البرلمان اليونانى - أرشيفية
كتب محمود راغب
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رشح حزب ايلينيس ريزو سباستيس اليونانى، أحمد عبد الحميد خلف سيد، مصرى الجنسية، ضمن قائمة الحزب لخوض انتخابات البرلمان الأوروبى، وبذلك يعتبر أول مرشح مصرى وعربى للبرلمان الأوروبى.

وأكد مكتب التمثيل العمالى بالقنصلية المصرية بأثينا - اليونان، أن المرشح المصرى للبرلمان الأوروبى أحمد عبد الحميد حاصل على ليسانس الحقوق من جامعة أسيوط عام 1992 بتقدير عام جيد جدا، وكان الرابع على دفعته.

وسافر للعمل فى اليونان منذ أكثر من 15 عامًا واسم الشهرة باليونان هو "أحمد سيد" الاسم الأول والرابع كما تجرى الأعراف اليونانية، وهو يعمل مترجم باليونان، ويعتبر مثال للشباب المكافح الناجح.

يذكر أن حزب إيلينيس ريزو سباستيس اليونانى هو حزب وسطى برئاسة شخصية سياسية معروفه حمل رئيس الحزب سابقا ثلاث حقب وزارية هى الزراعة، والتخطيط، والعمل.


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