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مركز لفحص المعدات ومنحها تراخيص التشغيل بمهبط مطار القاهرة

الجمعة، 10 مايو 2019 03:26 م
مركز لفحص المعدات ومنحها تراخيص التشغيل بمهبط مطار القاهرة مطار القاهرة الدولي
كتبت رحاب نبيل
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خصصت شركة ميناء القاهرة الدولي، برئاسة المهندس أحمد فوزي، مقراً على المهبط ليكون مركزاً موحداً لفحص المعدات الموجودة على المهبط، وذلك لتسهيل الإجراءات على الشركات العاملة بمطار القاهرة، يكون من شأنه تجديد تراخيص المعدات واختبار صلاحيتها.
 
وصرحت مصادر بمطار القاهرة، إنه تم تخصيص منطقة على المهبط بجوار هنجر 6000، لتكون مقرا لمركز الفحص يضم الإدارات المعنية بفحص واختبار صلاحية المعدات على المهبط وتجديد تراخيصها، موضحا أن إصدار الموافقة على فحص المعدة وصيانتها وتجديد ترخيصها يتم من خلال إدارات (البيئة والفحص الفني والمرور والإرشاد والحماية المدنية)، وهو أمر كان يستغرق وقتا طويلا في السابق ويمثل مجهود وعبئ على الشركات العاملة بالمطار لتواجد تلك الإدارات في السابق في مناطق متفرقة.
 
وأوضحت المصادر، أن المركز دوره جمع كل المعنيين بأمور فحص المعدات في مركز رئيسي موحد، لتسهيل الإجراءات وإنجازها في وقت قصير.
 
 
وأشار إلى أن تخصيص مركز موحد لفحص المعدات على المهبط هو بداية لخطوة مستقبلية لتطبيق نظام الميكنة في عملية الفحص وإصدار التراخيص التي ستكون من شأنها الحفاظ على البيانات ومراقبتها بشكل دقيق.
 
 

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