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محكمة كويتية تبرئ مصرى من تهمة الدعوة للانضمام لداعش

الجمعة، 10 مايو 2019 01:59 م
محكمة كويتية تبرئ مصرى من تهمة الدعوة للانضمام لداعش الشرطة الكويتية
أ ش أ
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قضت محكمة التمييز الكويتية، بتأييد حكم محكمة الاستئناف، بحبس كويتى 4 سنوات مع الشغل والنفاذ، وبراءة مصرى وآخر ( من غير محددى الجنسية)، من تهمة الدعوة للانضمام إلى تنظيم "داعش" الارهابى .

 

وكانت محكمة الجنايات الكويتية، قد قضت بحبس المتهم الكويتى 10 سنوات ، والمتهمين المصرى والآخر 4 سنوات مع الشغل والنفاذ لكل منهما؛ بعد أن وجهت لهم تهم، تأييد ودعم تنظيم "داعش" الارهابي"، وتوزيع منشورات بعدد من المساجد، تدعو للانضمام إلى التنظيم الارهابي، وكذلك قلب نظام الحكم فى الكويت والخروج على ولاة الأمر.

 


وقد قامت الأجهزة الأمنية المعنية بترحيل المتهم الكويتى إلى السجن المركزى لتنفيذ العقوبة، فيما قامت ببدء اجراءات الافراج عن الاثنين الآخرين، تنفيذا لحكم محكمة التمييز الكويتية.


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