فيديو معلوماتى.. كيف تطلب خدمات الإسعاف الجوى من الصحة؟

كتب ـ وليد عبد السلام

توفر هيئة الإسعاف المصرية التابعة لوزارة الصحة خدمات الإسعاف الجوى لنقل الحالات الطارئة والصعبة من مكان إلى آخر، للحصول على رعاية طبية بمستوى فائق الجودة.

"اليوم السابع" يستعرض فى السطور التالية كيفية عمل طلب خدمة الإسعاف الجوى.

1- خصصت وزارة الصحة رقم تليفون 123 للحصول على هذه الخدمة

2- الإسعاف الطائر ينقل الحالات الحرجة جوا إلى المستشفيات التى تستطيع التعامل معها سريعا

3- التنسيق مسبقا مع مسئول الخدمة من هيئة الإسعاف لتحديد موعد الإقلاع وجهة السفر

4- توفير الأطباء المتخصصين بطلب الطيران بعد استكمال جميع الأوراق المطلوبة .

5- الأوراق المطلوبة هى تقرير طبى مفصل يشتمل على الفحوصات المعملية والتشخيصية للحالة.

6 – يوقع أهل المريض على موافقة بالسفر

ويتم تسديد الرسوم المقررة لذلك حسب المسافة والخدمة الطبية المقدمة.