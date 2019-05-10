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فيديو.. السيسى يتفقد منطقة النخيل بنهاية محور المشير ويوجه باستمرار التطوير

الجمعة، 10 مايو 2019 09:27 م
فيديو.. السيسى يتفقد منطقة النخيل بنهاية محور المشير ويوجه باستمرار التطوير الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى
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قام الرئيس عبد الفتاح السيسى ظهر اليوم، بعد صلاة الجمعة، بجولة تفقدية شملت منطقة النخيل بنهاية محور المشير والتى تم تطويرها من قبل الشركة الوطنية للطرق التى قامت بتوسعة حرم الطريق وإزالة المخلفات المتراكمة، وإقامة سلسلة مشروعات خدمية للمواطنيين على جوانب الطريق.

 

كان الرئيس قد استهل جولته بتفقد المسجد الجديد بمنطقة النخيل الذى تم تشييده حديثاً بناء على توجيهاته، وذلك إيذاناً بافتتاحه رسمياً، حيث يتسع إلى حوالى 400 مصل، وأطلق عليه مسجد "الحى القيوم".

 

ووجه الرئيس فى هذا الإطار باستمرار التوسع فى عملية التطوير الخدمى والتنسيق الحضارى للمنطقة على نحو يخدم أهالى المنطقة ويوفر فرص عمل لهم، حيث تفقد أحد المتاجر التى كان قد وجه بتشييدها وتسليمها لمواطن من أهالى المنطقة الذى كان يفترش الطريق من قبل، وذلك حرصًا على سلامته ولتوفير عمل له.  

 

 


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