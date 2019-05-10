فيديو.. الرئيس الروسى بوتين يشارك فى مباراة هوكى مع سياسيين ورياضيين

كتب محمد تهامى زكى

شارك الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، فى مباراة ودية للهوكى، على ملعب مدينة سوشى بولشوى الروسية.

ووفقا لـ RT Online فإن بوتين، شارك عددا من السياسيين والرياضيين المتقاعدين فى بطولة خيرية تهدف إلى تمويل برامج التنمية الطلابية والرياضية.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التى يلعب فيها الرئيس الروسى مباراة للهوكى، بل سبقها اللعب أكثر من مرة، لعل آخرها مباراته مع الرئيس البيلاروسى ألكسندر لوكاشينكو، وارتدى الرئيسان قمصانا حمراء وبيضاء، ولعبا لصالح فريق تايجرز، ضد فريق بيرز.

وكان بوتين، شارك أمس مع تجمع المشاركين فى مسيرة "الفوج الخالد" بموسكو، وهو اسم مسيرة تقام سنويا فى عيد النصر على النازية فى مختلف مدن روسيا وبعض من البلدان الأخرى.

ويتجمع المشاركون فى المسيرة، وهم يحملون صور أقارب لهم شاركوا فى الحرب الوطنية العظمى، وشارك الرئيس فلاديمير بوتين، فى هذه المسيرة وهو يحمل صورة والده الذى شارك فى الحرب ضد النازيين التى انتهت بانتصار الجيش السوفيتى على ألمانيا النازية.

ويحمل الحدث اسم "الفوج الخالد" منذ 2012 حيث أقيمت المسيرة فى مدينة تومسك، وفى 2013، أقيمت المسيرة فى 30 مدينة روسية.