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الجمعة، 10 مايو 2019 02:34 م
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غرق 70 مهاجرا على الأقل قبالة ساحل تونس وإنقاذ 16

الجمعة، 10 مايو 2019 02:32 م
غرق 70 مهاجرا على الأقل قبالة ساحل تونس وإنقاذ 16 انقاذ مهاجرين
رويترز
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ذكرت وكالة الأنباء فى تونس أن مايقرب من 70 مهاجرا على الأقل غرقوا  قبالة ساحل تونس وتم إنقاذ 16.


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