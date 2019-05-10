الرئيسية أخبار عربية غرق 70 مهاجرا على الأقل قبالة ساحل تونس وإنقاذ 16 الجمعة، 10 مايو 2019 02:32 م انقاذ مهاجرين رويترز إضافة تعليق ذكرت وكالة الأنباء فى تونس أن مايقرب من 70 مهاجرا على الأقل غرقوا قبالة ساحل تونس وتم إنقاذ 16. إضافة تعليق اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال لا توجد تعليقات على الخبر مواعيد مباريات اليوم الجمعة 10 / 5 / 2019 فى الدورى المصرى والقنوات الناقلة كيف فضح "عائض القرنى" المتطرفين وداعميهم.. خبراء خليجيون: اعتذاره عن ممارسات "الصحوة " كشفت أدوار أنقرة والدوحة وجماعة الإخوان فى نشر الفتن .. كاتب سعودى: نريد دروس معلنة عن أخطاء المرحلة السابقة ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر فيديو جراف..الانتهاء من 51 مشروعا بقيمة 1.2 مليار جنيه بـ 5 محافظات بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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