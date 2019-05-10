video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 10 مايو 2019 11:08 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

ضمن نظام "الإقامة المميزة".. السعودية تتجه لإلغاء "الكفيل"

الجمعة، 10 مايو 2019 10:23 ص
ضمن نظام "الإقامة المميزة".. السعودية تتجه لإلغاء "الكفيل" الأمير محمد بن سلمان
إيمان حنا
إضافة تعليق

تتجه المملكة العربية السعودية إلى إلغاء نظام الكفيل ضمن نظام "الإقامة المميزة" الذي أقره مجلس الشورى، والذى يمنح مزايا خاصة تتعلق بحرية التنقل والحركة من وإلى السعودية ذاتيا دون الحاجة إلى موافقة من الكفيل، وفقا لـ"عكاظ"، وقد أنشأت السعودية مركزا يسمى مركز الإقامة المميزة يختص بشؤون هذا النوع من الإقامة.

مشروع الإقامة المميزة ينقسم إلى إقامة دائمة وإقامة مؤقتة برسوم محددة، يمنح صاحبها عددًا من المزايا من ضمنها ممارسة الأعمال التجارية وفق ضوابط محددة.

ويمنح النظام الجديد المقيم مزايا منها الإقامة مع أسرته واستصدار زيارة للأقارب واستقدام العمالة وامتلاك العقار وامتلاك وسائل النقل وغير ذلك، ويتضمن النظام دفع رسوم خاصة تحددها اللائحة التنفيذية.

ويأتي نظام "الإقامة المميزة" ليتماشى مع ما كان قد أعلنه ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، عن مشروع البطاقة الخضراء "جرين كارد"، خلال مقابلة خاصة على قناة "العربية" في عام 2016، والذى سيمكن العرب والمسلمين من العيش طويلاً في المملكة، وأنه سيكون رافداً من روافد الاستثمار في المملكة، وأنه سيطبق خلال الخمس سنوات المقبلة.

وقال الاقتصادي السعودي وعضو مجلس الشورى، فهد بن جمعة، إن هذا المشروع يعد عامل جذب لاستثمارات المقيمين ممن لديهم إمكانات مالية، حيث يتم منحهم إقامة مميزة كما هو مطبق في كثير من دول العالم،.بحسب" البيان" 

وأضاف "هذا يعني أن هؤلاء المقيمين سيستثمرون داخل البلد، ما سيسمح أيضا بتوظيف السعوديين، وهذا هدف آخر وقيمة اقتصادية مضافة من ناحية الاستثمار أو التوظيف".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

كيف فضح "عائض القرنى" المتطرفين وداعميهم.. خبراء خليجيون: اعتذاره عن ممارسات "الصحوة " كشفت أدوار أنقرة والدوحة وجماعة الإخوان فى نشر الفتن .. كاتب سعودى: نريد دروس معلنة عن أخطاء المرحلة السابقة

الاعتذار وحده لا يكفى.. إسلاميون يطالبون "عائض القرنى" بضرورة تفنيد فعلي لأفكار وأساليب التنظيم..ويؤكدون: خطوة الداعية السعودى يجب أن تتبعها خطوات مماثلة من شيوخ كثيرين فى عالمنا العربى ساهموا بنشر التطرف

السعودية تطلق سراح 1400 سجين إثيوبى بمناسبة شهر رمضان

السعودية

بن سلمان

عكاظ

البيان

اخبار السعودية

المملكة العربية السعودية

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 10 / 5 / 2019 فى الدورى المصرى والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 10 / 5 / 2019 فى الدورى المصرى والقنوات الناقلة

كيف فضح "عائض القرنى" المتطرفين وداعميهم.. خبراء خليجيون: اعتذاره عن ممارسات "الصحوة " كشفت أدوار أنقرة والدوحة وجماعة الإخوان فى نشر الفتن .. كاتب سعودى: نريد دروس معلنة عن أخطاء المرحلة السابقة

كيف فضح "عائض القرنى" المتطرفين وداعميهم.. خبراء خليجيون: اعتذاره عن ممارسات "الصحوة " كشفت أدوار أنقرة والدوحة وجماعة الإخوان فى نشر الفتن .. كاتب سعودى: نريد دروس معلنة عن أخطاء المرحلة السابقة

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

فيديو جراف..الانتهاء من 51 مشروعا بقيمة 1.2 مليار جنيه بـ 5 محافظات

فيديو جراف..الانتهاء من 51 مشروعا بقيمة 1.2 مليار جنيه بـ 5 محافظات

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة