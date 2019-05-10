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الجمعة، 10 مايو 2019 02:33 م
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ضبط 600 كيلو أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالإسكندرية

الجمعة، 10 مايو 2019 01:33 م
ضبط 600 كيلو أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالإسكندرية أسماك فاسدة -ارشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر
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شنت مديرية أمن الإسكندرية حملة مكبرة على الأسواق وأسفرت عن ضبط المدير المسئول عن محل لتجارة الأسماك، بدائرة قسم شرطة المنتزه أول، لحيازته وتجميعه كمية من الأسماك قدرها 600 كيلو جرام أسماك متنوعة، معبأة داخل عبوات غير مدون عليها أية بيانات غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

 

فيما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من مفتشى الطب البيطرى بالإسكندرية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.

 

وأخطرت النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم بقسم شرطة المنتزه أول بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


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