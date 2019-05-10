صور.. محافظ دمياط: "حق الدولة مفيهوش هزار" واسترددنا 100 مليون جنيه قيمة قطع أراضى ومديونيات.. منال عوض: جارى افتتاح مشروعات تنموية بـ83 مليونا.. والرئيس سيفتتح مدينة الأثاث ورصيف متعدد الأغراض بالميناء

حوار - عبده عبد البارى

"زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى الوشيكة إلى دمياط، ستنقلها نقلة كبيرة إلى الأمام سواء بالمشروعات القائمة فعلا على أرض المحافظة كمدينة الأثاث أو المحطة متعددة الأغراض بميناء دمياط أو توسعات محطة كهرباء غرب، أو بالمشروعات التى ستستفيد منها المحافظة مثل محور 30 يونيو والطريق الدائرى المحيط ببحيرة المنزلة، وكذلك أنفاق قناة السويس والتى ستساهم فى سهولة تصدير الأثاث للدول العربية بريا"، هذه كانت كلمات الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، خلال حوارها لـ"اليوم السابع" بمناسبة الاحتفالات بالعيد القومى للمحافظة.

وقالت محافظ دمياط: الآن أستطيع أن أتحدث، فما يتحقق على أرض الواقع يؤكد أن دمياط تخطو خطوات إلى الأمام تعيدها إلى شبابها صناعيا وخدميا وصحيا وسياحيا، وخلال أشهر قليلة من العام الحالى، سوف تتدفق الحيوية فى شرايين دمياط من جديد".

وتابعت: واثقة ومتفائلة بالغد القريب، لدى رؤية واضحة عن معالجات وحلول وخطط بدأت بالفعل تؤتى ثمارها، برامج ومشروعات عملاقة وجريئة وحاسمة افتقدتها دمياط منذ سنوات، وتحولت الآن من وعود وتصريحات على الورق، إلى إنجازات قائمة وأخرى تسابق الزمن للتحقق، وإلى نص الحوار..

بمناسبة الاحتفال بالعيد القومى لدمياط.. ماذا عن المشروعات التى سيتم افتتاحها؟

هناك عدد من المشروعات الجارى افتتاحها فى العديد من القطاعات، وسيشهد قطاع التعليم والأبنية التعليمية افتتاح عدة مشروعات بقيمة تتجاوز 32 مليون جنيه، ومنها افتتاح مدرسة كفر سعد البلد الابتدائية الجديدة بعد الانتهاء من الإحلال والتجديد ومدرسة كفر سعد البلد الابتدائية بعد الانتهاء من أعمال التوسعات ومدرسة كفر البطيخ الابتدائية المشتركة بعد الانتهاء من عملية الإحلال والتجديد ومدرسة على بن ابى طالب وكذلك مبنى إدارتى عزبة البرج والروضة.

أما على مستوى قطاع الشباب والرياضة فسيتم افتتاح المبنى الإدارى لمركز شباب الحرية بالبصارطة ومبنى مركز شباب شط الملح بتكلفة تجاوزت 2.5 مليون جنيه، بينما سيتم افتتاح الوحدة الاجتماعية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعى بقرية البصارطة بتكلفة تجاوزت 1.3 مليون جنيه.

كما سيتم افتتاح عدد من المشروعات بقطاع مياه الشرب ومنها افتتاح محطة الصرف الصحى بقرية كفر الشناوى بتكلفة 22 مليون جنيه وتخدم 4122 نسمة كما سيتم افتتاح محطة الصرف الصحى بقرية أولاد حمام بتكلفة 25 مليون جنيه وتخدم حوالى 6077 نسمة.

وماذا عن افتتاح مدينة الأثاث؟

المدينة جاهزة على الافتتاح ويأتى مشروع مدينة دمياط للأثاث كأحد المشروعات القومية الضخمة التى توليها القيادة السياسية أهمية بالغة لكونها أكبر مدينة متكاملة ومتخصصة فى صناعة الأثاث، وكل ما يتعلق بها من حرف وصناعات صغيرة ومتوسطة، وصناعات مغذية ومكملة لها.

وتشمل مدينة الأثاث منطقة تجارية وتسويقية ومركز تكنولوجيا وتقام على مساحة 331 فدانا وتضم 54 هنجرا بإجمالى 1348 ورشة، وتم توفير كل الخدمات للتيسير على الصناع الحاجزين بالورش بالمدينة، وتوفير فرص تدريبية لهم على استخدام أحدث النظم التكنولوجية فى هذه الصناعة فضلا عن إنشاء "محطة مدينة الأثاث"، وعمل خط سير للسرفيس لربط المدينة بباقى المناطق الحيوية بالمحافظة.

وماذا عن افتتاح فندق اللسان برأس البر؟

فندق اللسان برأس البر من المقرر أن يتم افتتاحه فى احتفالات 30 يونيو المقبل بتكلفة 430 مليون جنيه.

والفندق يتكون من 5 طوابق ويضم 153 غرفة وجناح يطل على كورنيش النيل والبحر المتوسط و 4 قاعات للمناسبات والاجتماعات، كما يضم نادى صحى متكامل ومنطقة شاطئية و2 حمام سباحة ومطاعم وكافيتريات ويحتوى الدور الأخير على مطعم بواجهة تطل على نقطة التقاء البحر بنهر النيل.

ويقع الفندق على مساحة الأرض 4200 متر مربع، مساحة المبانى 1680 مترا مربعا، ويصل إجمالى عدد الغرف 142 غرفة و16 جناحا بإجمالى 158 غرفة + 2 قاعة متعددة الأغراض سعة 700 فرد فى القاعة.

ماذا عن دور المشاركة المجتمعية خلال الشهور الماضية وتحديدا بمدينة رأس البر؟

بالتأكيد دور المشاركات المجتمعية هام وضرورى ونجحنا بالفعل فى الانتهاء من عدد من المشروعات منها رفع كفاءة شارع النيل برأس البر وتطوير بوابات دخول رأس البر وتطوير شارع 77 وتطوير مدخل النيل بمنطقة الشيخ ضرغام الجديدة.

وماذا من مشروع المدينة الملونة الذى يجرى تنفيذه بمدينة عزبة البرج؟

بالفعل وقعت بروتوكول تعاون مع جامعة حورس لتطوير وتجميل مدينة عزبة البرج مع جامعة حورس وبمساهمة المجتمع المدنى ورجال الأعمال حيث تم طلاء واجهات مبانى عزبة البرج المطلة على النيل مباشرة بألوان جميلة تم اختيارها بعنية كما أن طريقة الطلاء مختلفة من أجل المحافظة على استمرارها لفترة طويلة.

نعلم جيدا حرصك على توفير فرص عمل جديدة للشباب والقضاء على ظاهرتى الباعة الجائلين والعشوائية.. ماذا عنهما؟

بالفعل أنا حريصة كل الحرص على توفير فرص عمل للشباب ولكن من دون الإخلال بالنظام وبالشكل الحضارى.

كما أننى حريصة على التصدى لظاهرة الباعة الجائلين وخاصة بشارع النيل بمدينة رأس البر من خلال من الباعة الجائلين من التواجد بالشارع حيث تم تخصيص منطقة باول شارع النيل بعمل محلات حضارية تجرى تنفيذها بمعرفة وزارة الإنتاج الحربى وتم الانتهاء من القواعد الخرسانية لها حيث إن المحلات بنظام الفك والتركيب.

ووقعت بروتوكول تعاون مع صندوق "تحيا مصر" لتنفيذ مشروع شارع "306" لإنشاء منطقة تجمع وحدات وعربات للطعام بشكل حضارى، فضلا عن إقامة 3 أسواق حضارية وفقا لخطط عمرانية وبها جميع المرافق الأساسية بكفر سعد وفارسكور ومدينة رأس البر، للقضاء على مشكلة الباعة الجائلين والتى كانت منتشرة خاصة بشارع النيل.

سبق وأعلنت أن عام 2019 سيتم الإعلان عن محافظة دمياط خالية من العشوائيات فكيف تسير الأمور فى هذا الاتجاه؟

بالفعل بنهاية العام الجارى سيتم الإعلان عن أن محافظة دمياط خالية من العشوائيات، حيث إنه جار العمل على قدم وساق بمشروع تطوير منطقة شمال وجنوب الصيادين برأس البر، حيث يمثل أهمية كبرى للقضاء على آخر منطقة عشوائية بالمحافظة وتم توقيع بروتوكول مع شركة الإنتاج الحربى للمشروعات والاستشارات الهندسية إحدى الشركات التابعة للهيئة العامة للإنتاج الحربى والتى تعد من الشركات الرائدة فى مجال المقاولات، تمهيدا لإعلان دمياط خالية من العشوائيات غير الآمنة بنهاية 2019.

حدثينا عن جهودك فى إعادة حق الدولة من مديونيات ومستحقات لدى التجار ورجال الأعمال؟

بالفعل أنا مهتمة بموضوع حق الدولة واسترداد مستحقاتها لدى التجار ورجال الأعمال "والموضوع ده مفيهوش هزار"، حيث تم إلزام تجار سوق الجملة بدفع مديوناتهم التى وصلت إلى 72 مليون جنيه حيث تم تحصيل 48 مليون جنيه لصالح الدولة كان مستحقة منذ 10 سنوات وهو نفس الأمر بمديونيات رجال الأعمال ومنتفعى الفنادق والمحلات برأس البر والذين قاموا بتسديد قرابة 50 مليون جنيه .