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الجمعة، 10 مايو 2019 04:36 م
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صور.. مجهولون يدنسون مقبرة عسكرية سوفيتية فى ألمانيا

الجمعة، 10 مايو 2019 04:01 م
صور.. مجهولون يدنسون مقبرة عسكرية سوفيتية فى ألمانيا تدنيس المقبرة
كتب محمد جمال
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أكدت السفارة الروسية لدى ألمانيا، فتح الأجهزة الأمنية الألمانية تحقيقا فى قضية تخريب داخل المقبرة العسكرية السوفيتية فى مدينة شبرمبرج شرقي البلاد.

 

وقالت السفارة الروسية في بيان نشرته على صفحتها في موقع فيس بوك: "بعد عدة ساعات من انتهاء مراسم الاحتفال بالذكرى الرابعة والسبعين للانتصار في الحرب الوطنية العظمى في المقبرة العسكرية السوفيتية في شبرمبرج (ولاية براندنبورج الفيدرالية)، قام أشخاص مجهولون بتدنيس قبور الجنود السوفييت الذين سقطوا "فى الحرب" ،وفقا للمعلومات الأولية، رسم المهاجمون الرموز النازية على شواهد القبور ورشوها بالطلاء".

تدنيس المقبرة
تدنيس المقبرة

 

وأضافت: "بدأت الأجهزة الأمنية تحقيقيا.. فيما شرعت السلطات المحلية بالعمل على تنظيف المقبرة وإعادتها إلى وضعها السابق".

 

وقال المكتب الصحفي لمركز الشرطة المحلي إنهم يبحثون عن شهود، موضحا أن "جهاز الشرطة الجنائية شكل على الفور فريق تحقيق لتوضيح ملابسات جرائم تتعلق باستخدام رموز منظمات محظورة في الدستور، وطلب المساعدة من السكان".

 

جانب من تدنيس المقبرة
جانب من تدنيس المقبرة

 

وفي مقبرة شبرمبرج، يدفن 678 من جنود وضباط الجيش الأحمر السوفيتي، من الذين قاتلوا على جزء من الجبهة الأوكرانية الأولى.


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