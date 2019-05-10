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صور.. شباب فلسطين يتحدى "حواجز الاحتلال" لأداء صلاة الجمعة بـ"الأقصى"

الجمعة، 10 مايو 2019 02:23 م
صور.. شباب فلسطين يتحدى "حواجز الاحتلال" لأداء صلاة الجمعة بـ"الأقصى" شاب فلسطينى يتسلق حاجز الاحتلال
كتب محمد جمال - تصوير رويترز
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أصر شباب فلسطينيون على الصلاة تأدية صلاة أول جمعة فى رمضان بالمسجد الأقصى وسط المصلين، حيث منعت قوات الاحتلال دخول من أقل من 40 عاما لتأدية الفريضة، ليأتى هذا الشاب بسلم ويتسلق الحاجز الأسمنتى لإصرارة على تأدية الصلاة.

وأدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين اليوم صلاة الجمعة الأولى من رمضان فى المسجد الأقصى بعد أن خففت إسرائيل القيود المفروضة على دخول سكان الضفة الغربية إلى المدينة المقدسة.

فلسطينى يتسلق حاجز الاحتلال لتأدية الصلاة فى المسجد الأقصى
فلسطينى يتسلق حاجز الاحتلال لتأدية الصلاة فى المسجد الأقصى

 

وقالت دائرة أوقاف القدس إن حوالي 180 ألف أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى.

وسمحت إسرائيل للرجال ممن تبلغ أعمارهم 40 عاما فأكثر ولجميع النساء من سكان الضفة الغربية بدخول القدس للوصول الى المسجد الأقصى دون الحاجة للحصول على تصاريح تمكنهم من المرور عبر حواجز ضخمة مقامة على مداخل المدينة.

فلسطينيون يعبرون حواجز الاحتلال لتأدية صلاة الجمعة (2)
فلسطينيون يعبرون حواجز الاحتلال لتأدية صلاة الجمعة 
 
 
فلسطينيون يعبرون حواجز الاحتلال لتأدية صلاة الجمعة (3)
فلسطينيون يعبرون حواجز الاحتلال لتأدية صلاة الجمعة 
 
 
فلسطينيون يعبرون حواجز الاحتلال لتأدية صلاة الجمعة (4)
فلسطينيون يعبرون حواجز الاحتلال لتأدية صلاة الجمعة 

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فلسطين

أخبار عربية

المسجد الأقصى

صلاة الجمعة

شهر رمضان

الاحتلال الاسرائيلي

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