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صور.. زعيم كوريا الشمالية يشرف على مناورات أجرها جيشه

الجمعة، 10 مايو 2019 01:00 ص
صور.. زعيم كوريا الشمالية يشرف على مناورات أجرها جيشه كيم جونج أون زعيم كوريا الشمالية
بيونج يانج /أ ش أ/
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أشرف زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، على المناورات التى أجراها جيش بلاده .

وقالت وسائل إعلام رسمية فى كوريا الشمالية أن زعيم كوريا الشمالية قاد تدريبات الوحدات الدفاعية التابعة للجيش الشعبى الكوري، فى القطاعات الأمامية والغربية من الجبهة للقيام بضربة نارية، حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) مساء الخميس.

وقد أعلن الجيش الكورى الجنوبى - فى وقت سابق - أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين قصيرى المدى من محافظة بخونان بوكتو" باتجاه بحر اليابان، مشيرا إلى أن مدى الصاروخ الأول كان 420 كيلومترا، والثانى 270 كيلومترا.

جانب من تدريبات الجيش الكورى
جانب من تدريبات الجيش الكورى

 

زعيم كوريا الشمالية (2)
زعيم كوريا الشمالية

 

زعيم كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية

 


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