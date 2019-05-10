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صور.. رئيس وزراء العراق يسلم هدايا تلقاها من مسئولين أجانب لوزارة الثقافة

الجمعة، 10 مايو 2019 07:44 م
صور.. رئيس وزراء العراق يسلم هدايا تلقاها من مسئولين أجانب لوزارة الثقافة المقتنيات
كتب أحمد جمعة
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قرر رئيس مجلس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى، تسليم الهدايا التي يتلقاها من المسئولين الاجانب إلى وزارة الثقافة العراقية، واعتبارها من ممتلكات الدولة العراقية لتتصرف بها حسبما تقتضيه المصلحة، وقد أخطر وزير الثقافة العراقى الدكتور عبد الأمير الحمداني رسميًا بذلك في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة.
 
مقتنيات
مقتنيات
 
واقترح الوزير العراقى فتح جناح في المتحف الوطني العراقي لإيداع مثل هذه الهدايا فيه والهدايا الثمينة التي يهديها كبار المسئولين الأجانب يحمل بعضها قيمة رمزية وفنية وأخرى تحمل قيمة مادية كبيرة.
 
أحد المقتنيات
أحد المقتنيات

 
 
ونشر مكتب إعلام حكومة العراق عينة من تلك الهدايا التي يتجاوز عددها 100 قطعة ستسلم تباعا إلى وزارة الثقافة وبمحاضر رسمية حسب الأصول.
 
 
جانب من المقتنيات
جانب من المقتنيات
 
 
مقتنيات
مقتنيات
 
 
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