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رئيس جامعة كفر الشيخ: 60 ألف طالب بـ22 كلية يؤدون الامتحانات والتصحيح إلكترونيا

الجمعة، 10 مايو 2019 01:55 م
رئيس جامعة كفر الشيخ: 60 ألف طالب بـ22 كلية يؤدون الامتحانات والتصحيح إلكترونيا الدكتور ماجد القمرى رئيس جامعة كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان
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قال الدكتور ماجد القمرى، رئيس جامعة كفر الشيخ، إن الجامعة استعدت لعقد امتحانات الفصل الدراسى الثانى بـ22 كلية ومعهد تضمهم الجامعة، وسيؤى 60 ألف طالب وطالبة الامتحانات فى اللجان التى أعدت بالكليات، يوم 25 مايو الجارى، إضافة إلى أداء 12 ألف طالب وطالبة امتحانات الدراسات العليا.

 

وأضاف القمرى، لـ"اليوم السابع" إنه تم الانتهاء من إعداد أسئلة الامتحانات، وماكينات أجهزة التصحيح الإلكترونى، وإعداد اللجان وتزويدها بمستلزمات الراحة والأمان للطلاب، واللجان الطبية فى كل كلية، لتشرف على الحالة الصحية للطلاب بالكليات الـ22 كلية، وأنه تم توجيه أعضاء هيئة التدريس بتواجدهم بالكليات، ومنع الإجازات، وتزويد لجان الامتحان بكاميرات مراقبة ومنع اصطحاب المحمول أو الساعات المزودة بوسائل غش وكامرات، كما تم توجيه هيئة التدريس بالتصحيح عقب الامتحان مباشرة لسرعة إعلان النتائج.


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