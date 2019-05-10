رئيس جامعة كفر الشيخ: كاميرات مراقبة بالامتحانات لمواجهة الغش

وائل ربيعى

أكد الدكتور ماجد القمرى، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة أنجزت كل وسائل الراحة للطلاب خلال امتحانات نهاية العام التى تنطلق خلال الشهر الجارى، معلنا الاستعانة بكاميرات المراقبة لمواجهة الغش وإثبات حالات الغش للطلبة الذين يحاولون ذلك.

وأضاف القمرى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن مجلس الجامعة قرر منع سفر أعضاء هيئة التدريس إلى الخارج أثناء فترة الامتحانات، وشدد على ضرورة تواجدهم فى اللجان أثناء الامتحانات؛ للرد على استفسارات الطلبة وتوجيه التفسيرات المطلوبة من الطلاب الممتحنين.