حصاد المحافظات.. تسمم 25 عاملاً بعد تناولهم وجبة فاسدة من مطعم شهير

نشر "اليوم السابع" عددًا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية فى مختلف المحافظات، وأهمها:
تسمم 25 عاملاً بالمحلة بعد تناولهم وجبة فاسدة من أحد المطاعم الشهيرة
أرشيفية
القبض على 19 تاجر مخدرات وأسلحة بحملة أمنية بالقليوبية
حملة أمنية - أرشيفية
ضبط 752 هاربًا من أحكام قضائية فى أسوان
حملة أمنية - أرشـيفية
مكافحة المخدرات تضبط متهمين بحوزتهما 20 طربة حشيش فى طنطا
طرب حشيش - أرشيفية
سفر وعودة 911 مصريًا وليبيًا و367 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة
منفذ السلوم - أرشيفية
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