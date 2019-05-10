حصاد المحافظات.. تسمم 25 عاملاً بعد تناولهم وجبة فاسدة من مطعم شهير

نشر "اليوم السابع" عددًا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية فى مختلف المحافظات، وأهمها:

تسمم 25 عاملاً بالمحلة بعد تناولهم وجبة فاسدة من أحد المطاعم الشهيرة



أرشيفية

القبض على 19 تاجر مخدرات وأسلحة بحملة أمنية بالقليوبية



حملة أمنية - أرشيفية

ضبط 752 هاربًا من أحكام قضائية فى أسوان



حملة أمنية - أرشـيفية

مكافحة المخدرات تضبط متهمين بحوزتهما 20 طربة حشيش فى طنطا



طرب حشيش - أرشيفية

سفر وعودة 911 مصريًا وليبيًا و367 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة