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الجمعة، 10 مايو 2019 10:37 م
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حصاد البورصة.. تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 5.51% خلال جلسات أسبوع

الجمعة، 10 مايو 2019 09:00 م
حصاد البورصة.. تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 5.51% خلال جلسات أسبوع البورصة المصرية أرشيفية
كتب هانى الحوتى
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تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 5.51% ليغلق عند مستوى 14060 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70" بنسبة 4.35% ليغلق عند مستوى 620.82 نقطة.   

وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" تراجعاً بنحو 4.72% مغلقًا عند مستوى 1579.78 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعًا بنحو 6.36% مغلقًا عند مستوى 17336.45 نقطة.

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