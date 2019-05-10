حصاد البورصة.. تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 5.51% خلال جلسات أسبوع

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 5.51% ليغلق عند مستوى 14060 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70" بنسبة 4.35% ليغلق عند مستوى 620.82 نقطة.



وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" تراجعاً بنحو 4.72% مغلقًا عند مستوى 1579.78 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعًا بنحو 6.36% مغلقًا عند مستوى 17336.45 نقطة.