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الجمعة، 10 مايو 2019 02:30 ص
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تسمم 25 عاملا بالمحلة بعد تناولهم وجبة فاسدة من أحد المطاعم الشهيرة

الجمعة، 10 مايو 2019 02:25 ص
تسمم 25 عاملا بالمحلة بعد تناولهم وجبة فاسدة من أحد المطاعم الشهيرة أرشيفية
الغربية - مصطفى عادل
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أصيب 25 عاملا بشركه السجاعي للزجاج بالمحلة الكبرى محافظة الغربية بحالات تسمم شديدة، إثر تناولهم وجبات فاسده من مطعم مشويات شهير بمدينة المحلة، وتم نقل المصابين للمستشفى بينهم 18 فى حالة حرجة.
 
تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد محمد صالح مأمور قسم ثان المحله، بتحرير المهندس صلاح السجاعي رئيس مجلس إدارة السجاعي للزجاج محضرا برقم 6683 جنح ثان المحلة، ضد مسئولي مطعم  للمشويات، بعد تسمم 25عامل بالشركة عقب تناولهم وجبات فاسدة من المطعم، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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