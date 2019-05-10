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ترامب: محادثات التجارة مع الصين ستستمر وإلغاء الرسوم الجمركية مرهون بنتيجة المفاوضات

الجمعة، 10 مايو 2019 10:06 م
ترامب: محادثات التجارة مع الصين ستستمر وإلغاء الرسوم الجمركية مرهون بنتيجة المفاوضات دونالد ترامب
واشنطن (رويترز)
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 قال الرئيس دونالد ترامب اليوم الجمعة إن محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين ستستمر في المستقبل، وإن إلغاء أو الإبقاء على الرسوم الجمركية الأمريكية يعتمد على نتيجة المفاوضات.

 

وتهدف تعليقات ترامب، التي جاءت في تغريدة، إلى إرسال رسالة إلى الأسواق المالية بأنه على الرغم من انتكاسة كبيرة بين الجانبين في الأسبوع الماضي، فإن المحادثات التي عقدت في واشنطن يومي الخميس والجمعة لم تؤد إلى انهيار كامل.

 

وقال ترامب "على مدار اليومين الماضيين، أجرت الولايات المتحدة والصين محادثات صريحة وبناءة بشأن وضع العلاقات التجارية بين البلدين" مشيدا بعلاقته بالرئيس الصيني شي جين بينغ وقائلا إن المحادثات ستستمر.

 

وأضاف قائلا "في غضون ذلك، الولايات المتحدة فرضت رسوما جمركية على الصين قد تلغى وقد لا تلغى تبعا لما يحدث في المفاوضات مستقبلا.

 

 


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دونالد ترامب

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